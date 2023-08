POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I modelli matematici continuano a dirci che il bel tempo molto probabilmente ci terrà compagnia fino alla fine di agosto. Condizioni meteo climatiche pertanto caratterizzate dalla presenza dell’alta pressione, alta pressione che durante la settimana di Ferragosto tornerà ad avere una matrice prevalentemente subtropicale.

Significa che riprenderà a far caldo, significa che le temperature si riporteranno al di sopra delle medie stagionali praticamente ovunque. Va detto tuttavia che rispetto qualche giorno fa l’ondata di caldo sembra meno importante, peraltro nel corso dell’ultima settimana di agosto potrebbero subentrare delle novità da est.

IL METEO A BREVE TERMINE

Si prospetta un fine settimana all’insegna del tempo splendido su tutte le nostre regioni. Le temperature continueranno a guadagnare qualche grado ma tutto sommato si manterranno in linea con le medie stagionali.

Nulla da segnalare sul fronte delle precipitazioni eccezion fatta per le Alpi, laddove si potranno riproporre dei temporali localmente consistenti fenomeni che tuttavia non dovrebbero sconfinare in direzione della Val padana, dove invece il caldo inizierà a farsi sentire.

NOVITA’ VERSO FINE MESE

Riprendendo quanto scritto in apertura dobbiamo dirvi che nel corso dell’ultima settimana di agosto potrebbero esserci delle novità soprattutto in termini di temperature. Infatti una massa d’aria fresca potrebbe prendere piede sull’Europa orientale lambendo le regioni adriatiche.

Le temperature diminuirebbero soprattutto in quelle zone d’Italia, però la contrazione pian piano si pagherebbe in direzione ovest perché l’alta pressione sarebbe costretta a contrarsi se tale ipotesi dovesse essere confermata non possiamo escludere che possano verificarsi anche dei temporali di una certa consistenza in alcune zone dello stivale.

IN CONCLUSIONE



Novità che andranno ovviamente confermate, al momento possiamo soltanto confermarvi che il bel tempo sarà sicuramente protagonista da qui all’ultima settimana di agosto.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.