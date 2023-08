POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I modelli matematici tirano dritti per la loro strada, ovvero a partire dalla seconda metà di questa settimana le condizioni meteo climatiche faranno registrare un nuovo cambiamento. Difatti ci lasceremo alle spalle il vigoroso peggioramento del primo weekend mensile per reimmetterci lungo il cammino dell’alta pressione.

Anche stavolta si tratterà dell’anticiclone africano, pertanto le temperature riprenderanno a salire rapidamente portandosi ben presto diffusamente al di sopra delle medie stagionali. Si tratterà molto probabilmente di un’ondata di caldo moderato, infatti in numerose località d’Italia le temperature massime potrebbero raggiungere o superare quota 35 °C, peraltro sarà un’ondata di caldo duratura perché a quanto pare ci terrà compagnia almeno fino al 20 agosto.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il fine settimana ha confermato un forte peggioramento del tempo, peggioramento innescato dal passaggio di un vortice di bassa pressione venuto dal Nord Europa ed ora in spostamento verso i settori sud orientali del vecchio continente.

Tale spostamento non fa altro che richiamare aria molto fresca dai quadranti settentrionali, tra l’altro sostenuta da una ventilazione forte e persistente. Ventilazione che purtroppo sta causando molti problemi laddove la mano criminale dell’uomo ha innescato i soliti devastanti incendi estivi. Situazione che comunque dovrebbe migliorare già a partire dalle prossime 24 ore.

CALURA CONFERMATA

Come detto in apertura l’ondata di caldo ci accompagnerà molto probabilmente almeno fino al 20 agosto, un’ondata di caldo che abbiamo definito di intensità moderata perché a 1500 m di quota avremo circa 20 °C su gran parte d’Italia.

Significa che a livello del suolo ma anche nelle zone interne la colonnina di mercurio non faticherà raggiungere punte di 36-37 °C. Non saranno i valori estremi di luglio ma come detto sarà un’ondata di calore comunque importante tanto per intensità quanto per durata. Tra l’altro a questo punto non possiamo escludere che anche l’ultima decade mensile possa caratterizzarsi per la presenza dell’anticiclone africano.

IN CONCLUSIONE



Agosto che pertanto dopo averci illuso tornerà a percorrere binari africani, confermando quindi alcune autorevoli proiezioni stagionali ma anche ipotesi avanzate anticipatamente dai nostri colleghi.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.