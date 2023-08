POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando con attenzione i vari modelli matematici possiamo dirvi che l’evoluzione meteo climatica dell’ultima settimana di agosto non è per niente di facile interpretazione. Attualmente le proiezioni ci mostrano soluzioni diametralmente opposte: da un lato c’è chi ipotizza un severo cambiamento del tempo, con un tracollo delle temperature associato a un forte peggioramento.

Dall’altro lato c’è invece chi prosegue nella strada anticiclonica, anticiclone di matrice ovviamente nordafricana che potrebbe addirittura accelerare in vista dei primi di settembre. Un’accelerazione che se confermata potrebbe portarci temperature fuori scala, riproponendo grossomodo uno scenario simile a quello di luglio.

IL METEO A BREVE TERMINE

Siamo ormai alle porte del weekend per quanto riguarda le condizioni meteorologiche non avremo granché da dirvi se non che le temperature sono attese in ulteriore aumento, aumento che pertanto acuirà ulteriormente l’ondata di caldo e localmente la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare punte di 40 °C.

Per quanto riguarda la prossima settimana invece dobbiamo dirvi che potrebbero esserci delle interessantissime novità, infatti qualche spiffero di aria fresca proveniente dall’Europa orientale dovrebbe riuscire a isolare una piccola goccia fredda in quota. Quali saranno gli effetti lo vedremo nei prossimi giorni.

STOP ESTATE OPPURE NO?

Va detto comunque che la goccia fredda dovrebbe rappresentare l’elemento di disturbo dell’ultima settimana di agosto, infatti le soluzioni diametralmente opposte che vi abbiamo illustrato in apertura dipenderebbero proprio da questa piccola struttura ciclonica.

Secondo i modelli europei tale struttura potrebbe riuscire a intaccare l’alta pressione, scatenando il successivo peggioramento. Secondo invece centri di calcolo americani alta pressione potrebbe respingere l’assalto riuscendo a condurci verso la prima settimana di settembre.

IN CONCLUSIONE

In questo momento non è ancora possibile sciogliere la prognosi ma tra qualche giorno confidiamo sul fatto che i modelli matematici troveranno la quadratura del cerchio.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.