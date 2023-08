POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le condizioni meteo climatiche faranno registrare un cambiamento sostanziale nel corso della prossima settimana. Al momento non possiamo ancora darvi i dettagli previsionali, quelli verranno trattati in altra sede, possiamo però dirvi che il peggioramento viene visto ormai da tutti i principali modelli matematici.

Un peggioramento che, stante gli ultimissimi aggiornamenti, potrebbe essere consistente in quanto la saccatura proveniente dal nord Atlantico dovrebbe riuscire a gettarsi sul Mediterraneo centrale coinvolgendo parte delle nostre regioni. Il conseguente abbassamento delle temperature, davvero intenso, dovrebbe coinvolgere tutta Italia. Ciò ovviamente metterà la parola fine all’incredibile ondata di caldo che ci sta interessando.

IL METEO A BREVE TERMINE

Ondata di caldo che è destinata a proseguire sino a domenica, ondata di caldo che si sta rivelando veramente cattiva e che stavolta è stata in grado di espandersi anche nelle regioni settentrionali. Ed è proprio su queste regioni che nel corso delle ultime quarantott’ore abbiamo registrato le temperature più significative.

Non stiamo parlando di temperature assolute, di fatti vi sono zone d’Italia dove i termometri salgono di più, stiamo però parlando di valori record come quelli già citati registrati in Liguria. Che nutriva qualche dubbio circa l’intensità dell’ondata di calore dovrà sicuramente ricredersi.

VERSO L’AUTUNNO

Detto che sulle Alpi continuerà verificarsi qualche temporale di calore, idem sull’Appennino meridionale e nelle zone interne della Sicilia, il vero cambiamento inizierà a partire da domenica ovvero nel momento in cui la saccatura Nord atlantica si inserirà sulla Francia pilotando aria assai fresca verso l’Italia.

Fresco che nel corso della prossima settimana farà precipitare le temperature, tenete conto che si perderanno circa 10 °C ma in qualche caso si andrà anche oltre tale soglia. Per quanto riguarda le precipitazioni dovremo riaggiornarci nei prossimi giorni ma a quanto pare potrebbero esserci temporali localmente violenti.

IN CONCLUSIONE



Agosto che chiudere battenti così come iniziò, ovvero all’insegna del fresco incipiente e dell’instabilità atmosferica.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.