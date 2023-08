POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I modelli matematici confermano l’avvio di una nuova fase africana, pertanto connessioni meteo climatiche oltre ad essere stabili proporranno anche un consistente aumento delle temperature già nel corso del fine settimana.

Temperature che durante la settimana di Ferragosto si orienteranno ovunque al di sopra delle medie stagionali, raggiungendo localmente punte di 37-38 °C. Non escludiamo che occasionalmente possa esservi qualche località in grado di raggiungere anche i 40 °C.

Tale situazione dovrebbe persistere per un paio di settimane, dopodiché alcuni centri di calcolo internazionali ipotizzano dei segnali di cambiamento.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda il weekend, weekend che tra l’altro porterà il lungo ponte di Ferragosto, il quadro meteorologico sarà splendido. Eccezion fatta per qualche sporadico temporale sulle Alpi avremo ovunque bel tempo però come detto le temperature continueranno a salire e riprenderà far caldo.

Caldo moderato, caldo che poi diventerà intenso durante la settimana di Ferragosto. Stavolta l’ondata di calore colpirà anche le regioni settentrionali e a lungo andare si parlerà di caldo afoso perché saliranno i tassi di umidità relativa.

NOVITA’ VERSO FINE MESE

Ovviamente proiettandoci verso l’ultima settimana di agosto dobbiamo essere consapevoli che si tratta di proiezioni a lunga gittata e quindi passibili di pesanti modifiche. Non possiamo escludere, per intenderci, che l’anticiclone africano sia in grado di persistere sino a settembre.

Tuttavia le novità cui parliamo sembrano orientarsi in direzione di un indebolimento dell’anticiclone, indebolimento indotto da aria fresca proveniente dall’Europa orientale che oltre a far calare le temperature potrebbero innescare anche una certa instabilità atmosferica.

IN CONCLUSIONE



Agosto che pertanto, dopo i forti tentennamenti iniziali, ci porterà nuovamente il caldo africano. Non sarà come luglio ma comunque sarà un’ondata di calore piuttosto vivace.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.