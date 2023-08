POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando i modelli matematici possiamo dirvi, a questo punto con discreta certezza, che le connessioni meteo climatiche da qui a Ferragosto potrebbero effettivamente proporci una discreta variabilità atmosferica.

Variabilità che si esplicar a in maniera evidente nel primo weekend mensile, infatti è ampiamente confermato un peggioramento dettato dall’intrusione di aria particolarmente fresca proveniente dal nord Europa.

Dopodiché potremmo assistere ad un nuovo miglioramento con risalita importante delle temperature ma attenzione, secondo alcuni centri di calcolo internazionali una nuova rinfrescata potrebbe farsi strada a ridosso di Ferragosto.

IL METEO A BREVE TERMINE

La dislocazione dell’alta pressione, pur presente su gran parte delle nostre regioni, facilità già l’intrusione dei primi spifferi di aria oceanica. Nelle regioni di Ponente, infatti, la ventilazione occidentale si fa sentire.

Si tratta dei primi segnali di un graduale indebolimento della struttura anticiclonica, indebolimento che avverrà soprattutto durante il fine settimana allorquando aria molto fresca del Nord Europa piomberà sul Mediterraneo centrale provocando un crollo delle temperature ed un peggioramento temporalesco che coinvolgerà gran parte delle nostre regioni.

VERSO FERRAGOSTO

Per quanto riguarda l’evoluzione del weekend vi rimandiamo agli aggiornamenti in merito, in questa sede ciò che preme evidenziare è quanto scritto in apertura ovvero che con ogni probabilità una discreta variabilità atmosferica continuerà ad accompagnarci fino a Ferragosto.

Infatti dopo il peggioramento del fine settimana nel corso della prossima potremmo probabilmente assistere ad un generale miglioramento con significativo rialzo delle temperature, diciamo che tornerà a fare caldo su gran parte d’Italia. Dopodiché attenzione alla settimana di Ferragosto perché potrebbe proporci un’altra rinfrescata con frequenti temporali. Avremo comunque modo di riparlarne.

IN CONCLUSIONE



Agosto che pertanto, stante le attuali proiezioni modellistiche, sembra voler proporci condizioni meteo climatiche decisamente diverse da quelle registrate nel mese di luglio.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.