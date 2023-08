POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I modelli matematici, pur con tutte le differenze del caso, continuano a battere sulla strada del cambiamento delle condizioni meteo climatiche a partire dal prossimo weekend. Un cambiamento che verrà guidato da una profonda saccatura Nord atlantica in ingresso sull’Europa occidentale e che successivamente dovrebbe traslare in direzione est coinvolgendo le nostre regioni.

L’incertezza riguarda il grado di intrusione della saccatura sul Mediterraneo centrale, comunque sia possiamo dirvi che è ampiamente confermato il forte abbassamento delle temperature e localmente potrebbero verificarsi fenomeni potenzialmente violenti a causa dei contrasti termici che si scateneranno.

IL METEO A BREVE TERMINE

Stiamo vivendo una settimana di agosto decisamente calda, per non dire rovente in molti stanno sottovalutando la portata di questa ondata di caldo, ondata di caldo che noi fin dal principio avevamo definito comunque “forte”. Possiamo dire che si tratta di un’ondata di caldo record, infatti nel corso delle ultime ore sono stati battuti dei record di temperatura in alcune zone del Nord Italia.

Non cambierà granché nei prossimi giorni, diciamo che si andrà avanti così fino al weekend. Da segnalare però alcuni temporali lungo l’arco alpino così come sulla dorsale appenninica meridionale e nelle zone interne della Sicilia.

VERSO L’AUTUNNO

Il quadro meteorologico, lo ripetiamo, avrà dei cambiamenti sostanziale nel corso del fine settimana a partire dalle regioni settentrionali. Gli effetti della saccatura Nord atlantica si faranno sentire però soprattutto nella prima metà della prossima settimana, allorquando avremo un abbassamento generalizzato delle temperature (che si riporteranno in linea con le medie stagionali) ed anche locali temporali.

Per quanto riguarda la prima decade di settembre dobbiamo dirvi che alcuni centri di calcolo internazionali ipotizzano un nuovo assalto Atlantico ed anche stavolta potrebbe avere ripercussioni di un certo livello sulle nostre regioni.

IN CONCLUSIONE

Diciamo che stiamo andando incontro all’autunno, diciamo che con settembre arriveranno i primi interessanti segnali di cambio di stagione.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.