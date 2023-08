POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Dopo vari tentennamenti, più che altro dopo divergenze di vedute abbastanza nette, i modelli matematici hanno finalmente intrapreso un’unica direzione. Direzione che conferma un possente cambiamento delle condizioni meteo climatiche nel corso della prossima settimana. La saccatura Nord atlantica, in ingresso sulla Francia, piomberà sul Mar ligure dando luogo presumibilmente a un vortice di bassa pressione secondario.

Tale vortice non farà altro che innescare un peggioramento in varie zone del Nord Italia, instabilità atmosferica potrebbe poi estendersi anche altre zone dello stivale mentre per quanto riguarda le temperature ci aspettiamo un vero e proprio crollo praticamente ovunque. Sarà un duro colpo alla stagione estiva, un colpo che molto probabilmente faticherà ad assorbire e che potrebbe pertanto avere ripercussioni anche nella prima decade di settembre.

IL METEO A BREVE TERMINE

L’atroce ondata di caldo africano prosegue, anche nel corso delle ultime ore le temperature hanno fatto registrare picchi notevolissimi oltre 40 °C in varie zone del Centro Nord. Un’ondata di caldo record che oltre alle nostre regioni sta tenendo sotto scacco anche la penisola iberica e i settori meridionali della Francia.

Si prospetta un fine settimana tutto sommato simile, eccezion fatta per i primi segnali di cambiamento che inizieranno affacciarsi nella giornata di domenica e che saranno il preludio al vigoroso peggioramento che entrerà in scena nella prima parte della prossima settimana.

ESTATE AL CAPOLINEA

Come scritto in apertura il colpo sarà veramente duro, un colpo che potrebbe richiedere del tempo prima di essere assorbito a dovere e non siamo neanche così sicuri che l’estate riesca a riprendersi.

D’altronde siamo quasi a settembre, quindi è lecito attendersi un progressivo cambiamento delle condizioni atmosferiche su ampi tratti del vecchio continente. Cambiamento che ovviamente sarà il preludio al passaggio di mano, l’estate cederà il posto all’autunno ed anche sul Mediterraneo si cominceranno a percepire i primi segnali della nuova stagione.

IN CONCLUSIONE



Dobbiamo dirvi, per concludere, che nel corso della prima decade di settembre un po’ tutti i centri di calcolo ci mostrano un nuovo interessante peggioramento dalle caratteristiche tipicamente autunnali. Peggioramento che ovviamente andrà confermato nel corso dei prossimi aggiornamenti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.