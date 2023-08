POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Possiamo affermare, senza paura stavolta di essere smentiti, che a partire dalla prossima settimana le condizioni meteo climatiche subiranno un sostanziale cambiamento. I modelli matematici hanno infatti trovato la quadratura del cerchio, indicandoci un peggioramento del tempo nel corso dell’ultima settimana di agosto.

Peggioramento che arriverà dal nord Europa, peggioramento che si avvarrà di una grossa saccatura in ingresso sulla Francia e successivamente in estensione sul Mediterraneo centrale. Attenzione perché verrà accompagnata d’aria particolarmente fresca, addirittura considerando il periodo si potrebbe definire “fredda”. Ragion per cui sarà bene prepararsi a un tracollo termico imponente su tutte le nostre regioni.

IL METEO A BREVE TERMINE

Quello che stiamo per affrontare sarà l’ultimo weekend di agosto all’insegna del tempo estivo. La presenza dell’anticiclone africano sta infatti garantendo condizioni di bel tempo da nord a sud, bel tempo che come sappiamo è accompagnato da aria calda subtropicale.

Siamo in presenza di un’ondata di caldo di forte intensità, tenete conto che localmente i termometri raggiungono punte di temperatura massima di 37-38 °C, occasionalmente anche di 39-40 °C a seconda delle condizioni microclimatiche. Tale situazione andrà avanti almeno sino a metà della prossima settimana, ovvero nel momento in cui inizieranno a palesarsi i primi segnali di cedimento dell’alta pressione.

VERSO L’AUTUNNO

Segnali che arriveranno da est, sotto forma di spifferi d’aria fresca che si insinuerà anno in quota all’interno dell’alta pressione andando a destabilizzarne la tenuta. Sarà il preludio all’ingresso della saccatura che avverrà nel corso del prossimo fine settimana, una saccatura che lo ripetiamo andrà a causare un tracollo delle temperature ma anche un peggioramento meteo localmente imponente.

In virtù del surplus termico sul Mediterraneo centrale potrebbero scatenarsi fenomeni localmente violenti.

IN CONCLUSIONE



Estate che pertanto subirà un duro colpo è che se vorrà riprendersi dovrà veramente faticare, anche perché non scordiamoci che tra non molto saremo a settembre.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.