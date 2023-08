POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Come evidenziamo ormai da giorni, la circolazione atmosferica sta subendo dei veri e propri scossoni, scossoni che da qui all’ultima settimana di agosto dovrebbero consegnarci non poche novità.

Difatti le proiezioni dei modelli matematici ci dicono che il tempo potrebbe riservare colpi di scena ovvero il caldo che ha segnato pesantemente la fase centrale di agosto dovrebbe lasciarci in modo traumatico.

In tal senso dobbiamo dirvi che l’attuale ondata di caldo potrebbe durare sino all’ultima settimana mensile dopodiché potrebbero subentrare dei segnali inequivocabili dell’autunno ormai imminente. Infatti le temperature potrebbero scendere in picchiata e potrebbero riproporsi forti temporali.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione dovrebbe continuare a dominare la scena in lungo e in largo, garantendo condizioni termiche pienamente estive.

Come detto precedentemente il caldo dovrebbe comunque dominare la scena su gran parte d’Italia, con temperature massime che in varie città potrebbero superare quota 35 °C e in qualche caso potrebbero arrivare a sfiorare i 40 °C. Stiamo parlando di temperature chiaramente superiori alle medie stagionali, tuttavia non minimamente paragonabili a quelle fuori scala delle scorse settimane.

METEO VERSO LO STOP DELL’ESTATE

Come detto ultimamente per quanto riguarda i prossimi 10 giorni ci aspettiamo un assalto all’alta pressione africana, assalto che arriverà da nord e che se confermato così come ci viene proposto attualmente potrebbe decretare specialmente la fine dell’estate.

IN CONCLUSIONE

Comunque sia agosto si sta rivelando un mese differente da luglio, non tanto per il tipo di configurazione quanto per l’aspetto termico meno estremo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.