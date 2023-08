Un ​grave incidente ha colpito un ⁢asilo per cani a Washington, D.C., causando la morte‌ di diversi‌ animali a causa di‍ un’alluvione improvvisa. Il centro, denominato District Dogs, ha subito un crollo⁤ parziale a causa dell’acqua che ha raggiunto un’altezza di circa 1,8 metri.

Il disastro all’asilo per cani

Il salvataggio dei cani e dei dipendenti

Il capo dei ​vigili del fuoco, John Donnelly, ha ⁣riferito che sono stati salvati 20 cani e tutti i dipendenti presenti all’interno del District Dogs dopo il crollo di un muro causato dall’eccessiva alluvione. Nonostante alcuni siano stati valutati per possibili ferite, nessuna ‍persona o animale ha avuto bisogno di essere trasportato per ulteriori cure.

Il numero di cani deceduti

Il capo Donnelly non ha potuto confermare il numero esatto di cani deceduti, poiché l’asilo sta⁣ lavorando ⁢per contattare le famiglie che hanno perso i loro animali domestici.

Il problema ricorrente delle alluvioni

Precedenti inondazioni

Questo incidente si verifica dopo che la ⁢stessa area ‍è stata allagata durante precedenti eventi di pioggia intensa. Lo stesso asilo per cani è stato inondato l’anno scorso, con l’acqua che è entrata all’interno dell’edificio.

Jillian Kuehn, una responsabile del District ⁤Dogs,​ ha espresso la sua preoccupazione​ per la ricorrenza di questi eventi, affermando: “È terrificante sapere che quando questi eventi accadono, c’è poco che possiamo fare”. Nonostante le promesse delle autorità cittadine di intervenire,⁤ i cambiamenti non sembrano arrivare abbastanza velocemente.

DC Water, l’azienda responsabile dell’acqua nella città, ha ‌postato su X (precedentemente ​noto come Twitter) ‍lunedì, esprimendo la frustrazione crescente riguardo al ‍prossimo progetto che spera di ⁣aiutare a prevenire le inondazioni.⁢ “Il tunnel del confine nord-est dovrebbe⁤ aprire entro i ‍prossimi 2 mesi. Ciò aiuterà ⁣a mitigare il rischio di inondazioni,‌ ma non a eliminarlo”, ha dichiarato DC Water.

In sintesi, l’asilo per cani District Dogs a Washington, D.C., ha subito un grave incidente a causa di un’alluvione, con il crollo di un muro e la morte di diversi cani. ⁤Nonostante le promesse delle autorità cittadine e i ​progetti‌ in corso per mitigare il rischio di inondazioni, il problema persiste, causando preoccupazione e ​frustrazione tra i residenti e i gestori del centro.