Introduzione

MAUI, Hawaii⁢ – Migliaia di persone ‌a Maui attendono di scoprire se ‌le⁣ loro case sono ancora ​in piedi a causa degli incendi‌ incontrollati alimentati ​dai venti dell’uragano Dora, che hanno creato un mortale incendio. Ai turisti viene ​detto ‌di stare lontani.

Evacuazione e ‍aiuti

L’aeroporto di Kahului a Maui era affollato giovedì mattina presto mentre le persone aspettavano di lasciare l’isola. Southwest Airlines ha aggiunto più voli tra l’isola e la terraferma questa settimana per aiutare a trasportare persone e⁤ forniture avanti e ⁣indietro.

Appello alle ​autorità

Mentre ​continuano gli sforzi di ‌lotta agli incendi e di soccorso, i funzionari e i gestori delle emergenze delle Hawaii stanno chiedendo ‍ai viaggiatori di non tentare viaggi a Maui.

La devastazione a Lahaina

La‌ città ​di Maui di Lahaina è stata​ completamente rasa al suolo dall’incendio. ⁤Interi‌ isolati​ di case e attività commerciali a Lahaina sono⁢ scomparsi.​ Gorden ha parlato con alcuni sopravvissuti che sono stati costretti a saltare in acqua mentre le fiamme si‍ avvicinavano‌ al porto di Lahaina.

Conseguenze dell’incendio

Con⁢ decine di morti confermati, gli incendi di Maui sono i più mortali incendi negli Stati Uniti dal Camp Fire in California nel 2018.

Evacuazione e rifugi

Quattro rifugi sono stati ‍aperti a Maui per gli evacuati. Più di 2.000 persone sono sotto evacuazione a⁣ partire da giovedì pomeriggio, e 11.000 turisti sono stati ⁢evacuati dall’isola, con altri che partono venerdì.

Difficoltà nella lotta agli incendi

L’incendio è stato alimentato da un uragano, e con ‍questi venti molto, molto forti che alimentavano le fiamme e ostacolavano anche gli sforzi⁤ di lotta agli incendi in quanto non potevano far ‍volare ‍alcuni aerei ‌antincendio per combatterlo.

Inoltre alcune zone dell’Isola sono difficilmente accessibili.

Conclusion

La Guardia Nazionale degli Stati Uniti Hawaii Pacific ‍e la Guardia Costiera degli Stati Uniti continuano le operazioni di soccorso da Maui. I venti sono previsti per diminuire‌ lentamente ⁣nelle isole da giovedì a venerdì; tuttavia, gli incendi rimangono incontrollati. Questa ⁣catastrofe ha messo in luce la potenza distruttiva della natura e l’importanza di una risposta di emergenza efficace.