Il Tifone Lan minaccia il Giappone

Il Tifone Lan, settimo tifone a⁣ devastare la regione del Pacifico occidentale in questa stagione, è in rotta per colpire Honshu, l’isola⁣ principale​ del ⁣Giappone, lunedì ​sera o martedì mattina. Si prevedono impatti significativi, tra cui​ venti feroci, piogge incessanti che⁣ potrebbero causare inondazioni e frane, onde enormi e mareggiate.

Posizione e traiettoria del Tifone Lan

Sabato mattina presto, Lan si trovava a circa 170 chilometri a‍ nord delle isole Ogasawara ‍e si muoveva⁢ lentamente verso⁤ nord-ovest. ⁣Domenica, il tifone era a 255 km a nord-ovest delle isole Ogasawara ⁢e a 550 km a sud-est della costa giapponese. Secondo l’Agenzia ‌Meteorologica Giapponese‍ (JMA), aveva percorso 7 nodi nelle precedenti 6 ore.

I principali modelli ‍di previsione concordano sul fatto che l’atterraggio​ è più probabile lungo la costa meridionale ​o vicino alla prefettura⁢ di ​Wakayama, non lontano dalle grandi ‍città di Osaka e Kyoto, a 100 km⁤ a ⁤nord, e Nagoya, a 190 km a nord-est.

Osaka,​ la⁣ seconda area metropolitana ​più⁢ grande del Giappone con una popolazione di ⁢3 milioni di persone, e Kyoto, con una popolazione di 1,3 milioni di persone, sembrano entrambe probabili destinazioni del Tifone Lan dopo che avrà toccato terra; ‌tuttavia, un impatto su Nagoya non può essere escluso in questa fase. Sabato mattina, un impatto su Tokyo non poteva essere escluso, ma ‌ora sembra molto improbabile man mano che ci avviciniamo all’atterraggio.

Sviluppo‌ rapido del potente Tifone Lan

Lan è diventato un tifone giovedì e si è intensificato rapidamente nella notte tra giovedì e ‍venerdì. La pressione atmosferica centrale è scesa da 980 a 940 ettapascal, e la tempesta stava producendo venti sostenuti fino a 162⁣ km/h, con raffiche massime di 234 km/h. La sua zona di tempesta aveva venti di oltre 90 km/h entro un raggio di 130 km, secondo i rapporti di ⁢NHKWorld.

A differenza del suo predecessore, il Tifone Khanun, che è durato due settimane e‍ ha cambiato direzione diverse volte prima ⁢di toccare terra in Corea del Sud, il Tifone Lan ha avuto un’esistenza relativamente breve da quando è diventato una tempesta tropicale meno di una settimana fa.⁢ Lan ha anche seguito una traiettoria piuttosto costante verso nord-ovest e nord-nord-ovest verso il Giappone, a contrasto con il percorso⁢ erratico seguito da Khanun. L’atterraggio e ​l’indebolimento successivo della tempesta‌ potrebbero verificarsi al sesto o settimo giorno, la⁣ durata media della vita della maggior parte dei⁤ tifoni.

Vulnerabilità e preparazione del Giappone al Tifone Lan

Il Pacifico ‍occidentale è la regione più prolifica ‌al ⁣mondo per la produzione di cicloni tropicali come il Tifone Lan, rappresentando un terzo di ⁣tutta l’attività globale annuale. E, se diamo un’occhiata veloce alla mappa qui sotto della NASA, possiamo vedere come la ‍posizione‍ geografica del Giappone ⁣(e in modo simile quella di Taiwan) aumenta il rischio⁣ di essere colpiti regolarmente dai tifoni e quanto il paese sia vulnerabile al loro potente impatto. In media, 2,6 tifoni hanno toccato‌ terra sulle quattro principali ‌isole del Giappone da quando si tengono registrazioni sui tifoni dal 1951.

Impatto dei​ tifoni sulle regioni costiere del Giappone

Ovviamente, l’impatto di tifoni come Lan‍ sulle regioni costiere del Giappone è notevole. La combinazione di venti potenti, enormi quantità di pioggia e mareggiate hanno il potenziale per causare inondazioni estese, frane e danni alle infrastrutture. Le ⁤zone urbane densamente popolate del ‌Giappone sono particolarmente a rischio a causa del gran numero di edifici⁢ e strutture vitali, aumentando la possibilità di vittime‌ e danni alle proprietà.

Preparazione del Giappone ai disastri

Il Giappone ha investito pesantemente in misure di preparazione e mitigazione dei disastri in risposta a questa vulnerabilità. I sofisticati sistemi di monitoraggio⁣ e​ previsione meteorologica del paese consentono un ⁣rilevamento precoce e la comunicazione efficace e tempestiva degli ‍avvisi.⁢ Inoltre, sono stati implementati rigorosi codici edilizi e standard di progettazione delle infrastrutture per migliorare la resistenza e la resilienza delle strutture contro ⁢i potenti tifoni.

Tutti gli edifici in Giappone devono rispettare le normative che ne dettano la progettazione, l’ingegneria e la costruzione⁤ per resistere e sopravvivere all’attività sismica, ai venti ​forti, alle tempeste tropicali come il Tifone Lan e ai ​pesanti carichi di neve. La disposizione delle ‍strade e degli edifici è attentamente pianificata per facilitare il ⁢drenaggio fluido dell’acqua in eccesso senza causare danni​ agli edifici o alle infrastrutture. Inoltre, sono state ⁢implementate misure di protezione lungo le coste per⁢ deviare le potenziali mareggiate.

Tifoni che hanno⁤ colpito il ‍Giappone negli ultimi⁤ anni

Come abbiamo già discusso, la posizione geografica del Giappone lo rende particolarmente suscettibile agli⁢ impatti delle tempeste tropicali ⁢più potenti, e il Tifone Lan ⁢sarà presto aggiunto all’elenco di tali tempeste che ⁢hanno toccato terra in ​Giappone.

Ecco un elenco di tifoni che hanno toccato terra‌ in Giappone negli ⁣ultimi anni:

Tifone Khanun: luglio – agosto 2023

Velocità del vento: max.‍ 220 km/h

Diametro: max. 1230 km

Pressione dell’aria:⁤ sotto 928 mbar

Scala Saffir-Simpson: Categoria 4

Aree colpite: Kyūshū

Tifone Hinnamnor: 28 agosto – 6 settembre 2022

Velocità del vento: max. 256 km/h

Diametro: max. 344 km

Pressione dell’aria: sotto 915​ mbar

Scala Saffir-Simpson: Categoria 5

Aree colpite: Kyūshū

Tifone Mawar: 20 maggio​ – 3 giugno 2023

Velocità del vento: max. 294‍ km/h

Diametro:​ max. 915 km

Pressione dell’aria: sotto ⁣897 mbar

Scala Saffir-Simpson: Categoria 5

Aree colpite: Kyūshū, Shikoku, Kinki, Chūbu, Kantō, Tōhoku, Hokkaidō

Tifone Mindulle: 22 settembre – 6 ottobre⁤ 2021

Velocità del vento: max. 254 km/h

Diametro: max. 1437 km

Pressione dell’aria: sotto 917 mbar

Scala Saffir-Simpson: Categoria 5

Aree ⁢colpite: Kyūshū, Shikoku, Kinki, Chūbu, Kantō, Tōhoku, Hokkaidō

Tifone Nanmadol: 12-19 settembre 2022

Velocità del vento: max. ⁤248 km/h

Diametro: max. 926 km

Pressione dell’aria: sotto 917 mbar

Scala Saffir-Simpson: Categoria 4

Aree colpite: Kyūshū, Chūgoku, Chūbu

Tifone Chanthu: 6-18 settembre 2021

Velocità del vento: max. 282 km/h

Diametro: max. 1111 km

Pressione dell’aria: sotto 905 mbar

Scala Saffir-Simpson: Categoria ⁤5

Aree colpite: Kyūshū, Shikoku,‍ Kinki, Chūbu

Tifone Muifa: 6-16 settembre 2022

Velocità del vento: max. 213 km/h

Diametro: max. 889 km

Pressione dell’aria: sotto 942 mbar

Scala Saffir-Simpson: Categoria⁢ 4

Regioni colpite: Kyūshū

Conclusione

Il Tifone ‍Lan rappresenta una minaccia significativa per il Giappone, con previsioni di venti ⁣feroci, piogge incessanti⁢ e mareggiate. Il⁣ Giappone, tuttavia,‌ è ben ‌preparato per affrontare tali eventi, grazie a‌ misure di preparazione ai disastri e a rigorosi codici edilizi. Nonostante ciò, l’impatto di tifoni come Lan sulle regioni costiere del Giappone è notevole⁤ e può causare ‌inondazioni estese, frane e danni alle infrastrutture.