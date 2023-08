Introduzione

Si prevede con alta certezza ​un’ondata​ di calore pericolosa nel Pacifico Nord-occidentale, con località nelle valli interne e nelle zone di bassa quota dell’Oregon occidentale che affrontano uno dei periodi più caldi di cinque giorni registrati (in termini‍ di temperatura media), con temperature massime superiori a 38 ⁤°C.

Una durata⁣ relativamente lunga e temperature notturne molto calde

Una durata relativamente lunga ‌di quattro-cinque giorni e temperature notturne⁢ molto calde potrebbero aumentare i rischi per la salute rispetto a ⁤un evento di⁢ calore più tipico. Il rischio maggiore esiste ‍nelle valli ‍interne e nelle zone di bassa‌ quota dell’Oregon occidentale, tra ⁢cui Portland, Salem, Eugene,⁣ altre località ​nella Willamette Valley e Medford. La ⁢persistenza del calore e del caldo notturno probabilmente porteranno a uno dei periodi più caldi ⁢(in termini di temperatura media)⁢ di cinque giorni mai‍ registrati in queste aree.

Prepararsi per l’ondata ‍di calore

Si prevede che i livelli‍ di ⁣calore inizieranno ad ​aumentare questo fine settimana, ha detto il NWS. “Ora‌ è il momento di iniziare ​a mettere in ​atto i vostri ‌piani per il calore. Questo è particolarmente vero per chiunque⁣ non abbia​ un accesso ⁢affidabile a luoghi raffreddati e climatizzati, e per ⁢chiunque abbia in programma attività ricreative all’aperto. Trovate un modo per interrompere l’esposizione⁢ al calore e ‍rimanete idratati!”

Conclusione

In sintesi, si prevede‌ un’ondata di​ calore pericolosa nel Pacifico⁤ Nord-occidentale, con temperature massime superiori a 38 °C. Il calore⁣ pericoloso è previsto per alcune parti del Nord-ovest degli Stati Uniti a partire da‍ domenica 13 ⁤agosto 2023. Si consiglia di prepararsi per l’ondata⁢ di calore e di rimanere idratati.