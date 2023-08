La Florida è alle prese con l’uragano Idalia che ha toccato terra poche ore fa lasciando migliaia di persone senza elettricità. Ma non solo. Si stanno abbattendo fortissimi venti e piogge sullo Stato. Secondo quanto segnalato dal National Hurricane Center, è di categoria 3. La maggior parte dei black-out viene segnalata nella regione Big Bend, che comprende le contee di Taylor, Dixie e Levy. In tilt anche gli aeroporti con centinaia di voli cancellati.

Perchè si teme il peggio?

Il pericolo non è ancora passato perchè Idalia potrebbe minacciare seriamente i residenti della regione di Big Bend. I cittadini sono stati invitati dalle autorità a cercare immediatamente rifugio e a spostarsi in stanze interne delle proprie abitazioni. L’uragano dovrebbe anche provocare forti piogge in tutta la zona settentrionale della Florida, in Georgia e nella Carolina del Nord e del Sud.

L’autorità aeroportuale americana ha riferito che diversi aeroporti della Florida sono stati chiusi, compresi quelli di Tampa, St. Pete-Clearwater, Sarasota e Tallahassee. La riapertura potrebbe avvenire giovedì, a seconda dei danni. Oltre alle centinia di voli cancellati dalle compagnie aeree, anche l’azienda ferroviaria Amtrak ha cancellato finora 12 treni nelle aree di Orlando e Miami.

Dichiarazione di emergenza

Ricordiamo inoltre che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto una conversazione telefonica con il governatore della Florida, il repubblicano Ron DeSantis, approvando una dichiarazione di emergenza e ha garantito assistenza alle popolazioni potenzialmente colpite.

DeSantis, da parte sua, ha mobilitato 25 mila operai per il ripristino delle reti elettriche dopo il passaggio dell’uragano. Lo stato d’emergenza è stato proclamato anche dai governatori di Georgia, Carolina del Sud e Carolina del Nord, dal momento che Idalia potrebbe spostarsi verso nord nelle prossime ore.