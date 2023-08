L’uragano Hilary minaccia di causare inondazioni senza precedenti, non solo in alcune regioni già predisposte a fenomeni del genere, ma sorprendentemente anche nelle aride distese della California, come l’area desertica di Los Angeles. In un periodo in cui la regione sta vivendo la sua stagione più secca, la possibilità di piogge copiose suscita preoccupazione e preparativi frenetici.

Preparativi a Palm Springs

Sabato, sotto un cielo coperto di nuvole grigie, davanti ad una stazione dei vigili del fuoco di Palm Springs, i cittadini, preoccupati per le imminenti precipitazioni, si sono affrettati a riempire sacchi di sabbia. Greg Tormo, un agente immobiliare, racconta del suo sforzo per proteggere la sua proprietà, esprimendo insieme a tanti altri le incertezze sulla reale efficacia di tali misure.

Le prospettive meteo e le implicazioni

Mentre Palm Springs e altre aree si preparavano per l’arrivo di Hilary, i meteorologi avvertivano dell’eccezionalità dell’evento. Non solo si prevedevano venti sostenuti, ma soprattutto precipitazioni che in alcune zone potevano eguagliare la quantità media annua di pioggia. Michael Matera, mentre prendeva una pausa dalla sua attività di riempimento dei sacchi di sabbia, ha espresso il suo scetticismo sulla precisione delle previsioni meteo, sottolineando quanto raramente piove nella loro zona.

Il rischio inondazioni: natura e infrastrutture

Il vero pericolo di questo uragano risiede nella potenziale combinazione di precipitazioni massicce e il territorio unico della regione. Le montagne circostanti, che contribuiscono alla bellezza paesaggistica di Palm Springs, possono anche canalizzare grandi quantità d’acqua verso le valli sottostanti, creando inondazioni potenzialmente letali. Carley Pinkney, residente di lunga data, ha descritto come l’intera valle possa diventare una sorta di letto fluviale durante eventi del genere.

La comunità si unisce

Nonostante la paura e l’incertezza, la comunità ha mostrato una notevole solidarietà. In alcuni luoghi, i residenti si sono organizzati per proteggere le abitazioni altrui, specialmente quelle delle persone assenti nella stagione calda. Anche in momenti di preoccupazione, c’era spazio per un sorriso e un tocco di ottimismo: come raccontato da Cyndee Bromley, alcune persone avevano persino in programma di organizzare una “festa per l’uragano”.