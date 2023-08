Il pensiero di un ‍altro ciclone tropicale che colpisce ​il Sudovest e la‌ California potrebbe ​riportare alla mente i ricordi dell’anno scorso quando l’uragano Kay ha ‌prodotto piogge ⁤tropicali e venti oltre i 160 km/h, ma il Centro⁤ Previsioni nazioonale ha avvertito che gli effetti di Hilary potrebbero essere ⁤molto diversi.

Similitudini e differenze con l’uragano Kay

Similmente all’uragano Kay, non ci si aspetta che Hilary faccia un atterraggio diretto nello Stato Dorato, ma le sue influenze che⁤ si ​estendono per centinaia di chilometri saranno significative, con più ‍di 27 milioni di‌ persone sotto l’osservazione ⁣per possibili alluvioni e 42 milioni sotto un avviso di‌ tempesta tropicale.

A differenza di Kay, che si è dissolto sulle acque ​fredde del Pacifico orientale, parti della California e del Deserto del Sudovest passeranno attraverso Hilary, indipendentemente dal fatto che sia classificato​ come entità tropicale.

Pioggia intensa

A causa della vastità⁤ del ​campo di pioggia, i modelli di previsione mostrano oltre⁢ 25​ centimetri di precipitazioni nei prossimi giorni, quasi il doppio della quantità di precipitazioni prodotte da Kay. I siti di osservazione ‌durante settembre dello scorso anno non ⁣hanno mai segnalato più di ⁢14,85 ⁢centimetri di​ pioggia, che è stata considerata eccessiva, probabilmente fino a quando non saranno superati dalla minaccia tropicale più recente rappresentata da Hilary.

Effetti‍ dannosi di Hilary

Venti dannosi

Gli effetti marginali di Kay hanno superato le aspettative ​nel reparto dei venti, in parte a causa dei venti di discesa sulle montagne, che hanno prodotto raffiche di forza di Categoria ⁢2 nel sud⁢ della California. I venti ‌hanno provocato la⁢ caduta di ​alberi e linee elettriche. Durante l’apice della​ tempesta, sono stati segnalati più​ di 63.000 blackout nello stato. Allo stesso modo dell’anno scorso, i modelli⁤ informatici ⁢mostrano raffiche di vento dannose con Hilary che raggiungono la California, l’Arizona e il ⁤Nevada, ma ancora una ‌volta a causa delle dimensioni del sistema, più comunità saranno in pericolo di perdere​ i servizi pubblici.

Alluvioni costiere

Gli effetti che potrebbero essere più simili tra i due eventi potrebbero ⁢essere gli impatti sugli interessi marini con‍ grandi ondate previste, ma in‍ parte ⁣a causa dei venti al largo, le inondazioni costiere saranno minime. Durante Kay, il National Weather Service ha ricevuto segnalazioni delle inondazioni oceaniche più estese che si sono​ verificate nella regione ​di ⁣Seal Beach a Long Beach, ma un’indagine ha riscontrato solo poche case che​ hanno subito inondazioni. I residenti costieri probabilmente terranno d’occhio se la perdita di sabbia durante Kay porterà a inondazioni nelle future tempeste.

Conclusione

In sintesi, l’uragano Hilary, pur non atterrando ‌direttamente in California, avrà un impatto significativo sulla regione, con previsioni di piogge⁣ intense⁤ e venti forti. Le comunità costiere dovranno monitorare attentamente la situazione, dato che la perdita di⁣ sabbia durante⁢ l’uragano Kay dell’anno scorso potrebbe portare a inondazioni future.