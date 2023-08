Il meteo instabile continua a mettere a dura prova il Nord Italia. Il vicepresidente del Veneto, Roberto Ciambetti, ha avanzato una proposta innovativa per difendere le auto dalla grandine: utilizzare i parcheggi coperti dei supermercati. Le grandi catene distributive hanno risposto positivamente a questa iniziativa, anticipando un cambiamento nel modo in cui ci prepariamo alle tempeste estive.

Tempeste e Grandine

Nel corso degli ultimi giorni, l’alta Marca e la sinistra Piave trevigiana sono state teatro di intense piogge e grandinate. Questa nuova ondata di maltempo ha causato danni significativi, con alberi abbattuti, scantinati allagati e pannelli fotovoltaici distrutti. Gli esperti meteo hanno identificato il fenomeno come un downburst, con violenti colpi di vento diretti al suolo. Questa è solo una delle molte segnalazioni che i vigili del fuoco hanno ricevuto.

Previsioni e Allerte

I bollettino meteo avvertono della continua instabilità atmosferica, prevedendo forti temporali con rovesci intensi, raffiche di vento e grandinate. In risposta, la Protezione Civile ha dichiarato una fase di “attenzione” operativa in tutta la regione, una misura che rimarrà in vigore fino a domani a mezzogiorno. Il governatore Luca Zaia ha espresso la sua preoccupazione per la situazione, sottolineando l’importanza di un’ampia strategia di risposta ai cambiamenti climatici.

Piano protezione auto dalla grandine

Roberto Ciambetti ha invitato supermercati e ipermercati con parcheggi coperti a permettere ai cittadini senza garage di proteggere le loro auto durante i temporali. Le catene Esselunga e Tosano sono state tra le prime a rispondere a quest’appello, offrendo i loro parcheggi sotterranei come rifugio per le auto durante le nottate tempestose.

Il Clima e il Territorio

L’ultimo anno ha visto il Nord Est dell’Italia confrontarsi con condizioni meteorologiche estreme, passando dalla siccità dello scorso anno alle recenti forti piogge. Questo periodo di maltempo ha avuto un impatto significativo sui livelli d’acqua regionali, con una notevole crescita rispetto alla media degli anni precedenti. Queste intense precipitazioni hanno riportato i livelli dei fiumi e dei laghi a livelli medi, ma il cambiamento climatico rimane una minaccia significativa per il futuro della regione.