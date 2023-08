Un innovativo scudo solare ancorato ad un asteroide per combattere il cambiamento climatico

Il nostro pianeta ‍sta‍ vivendo un rapido‍ riscaldamento ⁤e l’astronomo István Szapudi ha proposto un concetto di​ scudo solare per ridurre la quantità di luce solare che colpisce ‌la Terra, ⁤utilizzando un asteroide​ ancorato come contrappeso. Questa idea innovativa​ rende la massa dello scudo ⁢più di 100 volte più leggera rispetto ai precedenti‍ progetti, con l’unica parte che⁤ deve essere lanciata dalla Terra che pesa circa 35.000⁣ tonnellate.

Un approccio unico per combattere il cambiamento climatico

La Terra si sta riscaldando rapidamente e gli scienziati stanno sviluppando vari⁤ metodi per ridurre gli effetti del cambiamento climatico. István Szapudi, un astronomo presso l’Università delle Hawaii Institute for Astronomy, ha proposto un approccio unico: uno scudo solare per ridurre la quantità‌ di luce‌ solare che colpisce la Terra, combinato con un asteroide catturato e ancorato come contrappeso. Gli⁤ studi di ingegneria potrebbero iniziare ora per creare un design praticabile che potrebbe mitigare il cambiamento climatico‌ entro pochi decenni.

Il concetto di scudo solare

Uno⁤ degli approcci più semplici per ridurre la temperatura ⁣globale è ombreggiare la Terra da una ‌frazione della luce del Sole. Questa idea, ⁣chiamata scudo solare, è stata proposta in ⁣precedenza, ma la grande quantità di peso‌ necessaria per creare⁢ uno scudo abbastanza massiccio ​da ‌bilanciare le forze gravitazionali e prevenire ⁢che la pressione della ⁣radiazione solare lo spinga via rende anche i materiali ⁤più⁢ leggeri proibitivamente costosi.

La soluzione ⁤creativa di Szapudi

La soluzione creativa di⁢ Szapudi consiste in ‍due innovazioni: ​un contrappeso ancorato invece di un semplice scudo massiccio, che risulta in una massa ⁤totale più⁢ di 100 volte inferiore, e l’uso di un ⁢asteroide catturato come contrappeso per evitare di lanciare la maggior parte ⁤della ‍massa dalla Terra.

Incorporazione di un contrappeso ancorato

Szapudi ha iniziato con l’obiettivo di ridurre la‍ radiazione solare del 1,7%, una stima della quantità necessaria per prevenire un ⁤aumento catastrofico delle temperature ⁣globali. Ha scoperto che posizionando un contrappeso ancorato ⁢verso il Sole, il ⁣peso ‌dello scudo e del contrappeso potrebbe‌ essere⁤ ridotto a circa 3,5 milioni di tonnellate, circa cento volte più leggero rispetto‌ alle stime precedenti⁢ per uno scudo non ancorato.

Un progetto più leggero e ‍più economico

Sebbene questo numero ⁤sia ancora molto oltre le attuali capacità di ​lancio,⁤ solo l’1% del peso, circa 35.000 tonnellate,‍ sarebbe lo scudo stesso,​ e quella⁣ è l’unica parte che deve essere lanciata dalla Terra. Con materiali più ⁢nuovi e leggeri, la massa dello‍ scudo‌ può essere ulteriormente ridotta.​ Il restante 99% della massa totale‍ sarebbero⁣ asteroidi o polvere lunare utilizzati come contrappeso. Una struttura del genere sarebbe più veloce​ ed economica da costruire e dispiegare ‍rispetto ad altri‍ design di scudi.

Le sfide del ‌progetto

I​ più ⁤grandi razzi di oggi possono​ sollevare solo circa 50 ‌tonnellate in orbita terrestre bassa, quindi ​questo approccio alla gestione della radiazione solare sarebbe ⁣impegnativo. L’approccio di⁤ Szapudi porta l’idea nel regno ⁢della possibilità, anche con la tecnologia di oggi, mentre‌ i‌ concetti precedenti erano completamente‍ irrealizzabili. Inoltre, lo sviluppo di ‌un cavo di grafene ​leggero ma resistente che collega lo scudo con ⁢il contrappeso è fondamentale.