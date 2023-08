Incendi‌ devastanti a Lahaina, Hawaii: una comunità in lotta‌ per la ricostruzione

Nella storica città di Lahaina, ⁣Hawaii, un incendio‍ senza precedenti ha distrutto interi quartieri, tra cui la casa di Lokalia Farm, un’abitazione che apparteneva alla sua famiglia da almeno cinque generazioni.

La perdita di una casa e di un’intera comunità

La ⁤scoperta dell’incendio

Farm ricorda di aver sentito parlare per la prima volta ‌degli incendi attraverso il passaparola all’inizio della settimana e di ‌aver visto le colonne di fumo da lontano. Prima che le fiamme raggiungessero‍ la sua casa, si è evacuata, ignara ⁤dell’entità del danno che avrebbe subito.

“Stavo solo​ cercando di evitare di respirare il fumo pesante a causa della mia esperienza con gli incendi di sterpaglia del​ 2018”, ⁢ha detto ⁣Farm, ricordando che gli incendi di sterpaglia del 2018 avevano ricoperto ogni superficie della sua casa di cenere.

La conferma della perdita

Mentre cercava rifugio‍ fuori da​ Lahaina, ⁣ha‌ visto delle riprese aeree del suo quartiere che hanno⁢ confermato il peggior‍ scenario‍ possibile. Usando come riferimento⁢ la casa del ‌suo‍ vicino,⁤ che era ancora in piedi, ha capito che la sua casa era andata distrutta.

“Non è mai stato così grave”, ha detto Farm.⁣ “L’idea di perdere tre case nel 2018. È stato devastante. Questa è⁢ un’intera città ​e comunità che ha‍ perso le ⁢loro case.”

La forza della comunità di Lahaina

La ricerca dei dispersi

Le strutture possono essere ridotte in macerie, ma il forte senso di comunità a Lahaina resiste ancora. Utilizzano‌ metodi che vanno dalla pubblicazione​ sui social media ⁢all’affissione di volantini per​ trovare persone che sono ancora‍ disperse.

Farm ha detto che la sua famiglia, gli amici e i membri della⁢ comunità si sono rivolti a lei, offrendo ⁤assistenza e rifugio.

La richiesta di‍ aiuto

Farm elogia ⁤l’orgoglio ⁣e⁤ la bellezza della sua ‌comunità ⁣a Lahaina, ma chiede che i visitatori‍ di Lahaina e dell’isola di Maui si astengano dal venire sull’isola per ora a causa‌ degli incredibili sforzi di ricostruzione necessari per rimettere in piedi la comunità.

“Abbiamo bisogno di mesi e anni per tornare ‍a sentire e vivere una sorta di vita normale”, ⁤ha detto.

Se sei interessato a aiutare ​la‍ gente di ⁢Lahaina ‍e Maui, ​visita‍ questa pagina per suggerimenti.

Conclusione

In sintesi, la città di Lahaina, Hawaii, è stata⁣ devastata da incendi senza precedenti che hanno ⁤distrutto interi ⁢quartieri, tra cui la casa ⁤di Lokalia Farm. Nonostante la perdita ⁣di case e⁣ infrastrutture, la comunità di Lahaina dimostra una forte resilienza e un profondo senso di unità, impegnandosi attivamente nella ricerca dei dispersi e‌ negli sforzi di ricostruzione.