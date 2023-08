Un vulcano e un diavolo di polvere

In Islanda, un uomo e sua figlia hanno avuto l’opportunità ​di assistere a un fenomeno⁢ naturale davvero unico: un​ vulcano attivo in eruzione. Ma la sorpresa‌ non è finita qui, poiché ⁣la coppia ha avuto la fortuna⁤ di osservare anche‍ un diavolo di polvere che si formava accanto ‌al vulcano. L’uomo‍ ha‌ raccontato a Storyful di non essere rimasto sorpreso nel vedere il diavolo di polvere, ⁣poiché lui​ e sua figlia erano stati coinvolti in uno simile poco prima. “Prima nel corso della‌ giornata, io ​e mia figlia siamo ‍stati colpiti da un diavolo ⁢di polvere, ci hanno picchiato con la sabbia e ho perso un cappello”, ha detto, aggiungendo​ che il diavolo di ⁢polvere “ha creato un vero spettacolo con⁣ il campo di lava fumante e il ‍fuoco del vulcano”.

Diavoli​ di polvere: simili‌ a tornado ma diversi

I ⁢diavoli di ⁣polvere‌ si formano tipicamente ⁢in condizioni di bel⁢ tempo,⁤ in giornate ⁤soleggiate e calde con venti leggeri. Il riscaldamento‍ intenso del suolo provoca una grande differenza di⁤ temperatura entro poche centinaia di metri. L’aria⁤ riscaldata, ora molto galleggiante, si spara verso‌ l’alto, con ⁣i venti​ di‍ superficie che forniscono una certa rotazione. I​ diavoli‍ di polvere di solito durano solo pochi minuti e hanno velocità del vento abbastanza basse da raramente ‌causare danni.

Il⁢ nuovo vulcano islandese

Un’attrazione turistica inaspettata

Il ⁢vulcano ⁤è una delle ​nuove attrazioni turistiche a circa un’ora di auto dalla capitale islandese, Reykjavik. L’Ufficio Meteorologico Islandese ‌ha riferito che questo‍ vulcano, situato a Litli-Hrutur, ​è entrato in eruzione il‍ 10 luglio. Il fumo e la lava non hanno sorpreso i residenti che ‌avevano segnalato scosse da‍ “terremoti costanti” per circa una settimana prima⁤ dell’evento. La maggior parte dei⁤ terremoti misurava una magnitudo di 3-4, ma il più forte era‌ di ⁢5,3 M. L’ufficio meteorologico ha ⁤registrato più di ⁢4.700 terremoti nelle⁣ 72 ore precedenti l’eruzione.

Precauzioni per i visitatori

Il vulcano ⁢ha emesso ​15,8 metri cubi di⁤ lava, che hanno ricoperto più di mezzo chilometro quadrato, secondo i calcoli dei vulcanologi dell’Università d’Islanda. La lava sgorga da una ⁤fessura‌ lunga circa 800 ⁣metri. Molti turisti hanno già​ visitato il nuovo ⁣vulcano. Il sito turistico islandese segnala che la⁢ curiosità ha già stabilito un sentiero escursionistico da un parcheggio. Tuttavia,‌ il sito avverte di‍ prestare attenzione al tempo. “Ci sono ​fumi tossici che soffiano dalla lava fresca, così come il fumo dai roghi circostanti, che possono causare gravi problemi di salute se inalati”, afferma‌ il sito.‍ “Tieni⁢ d’occhio la direzione del vento e la qualità ⁤dell’aria prima di⁤ iniziare la tua escursione e per tutto il ‍tempo che rimani nelle vicinanze”. Gli ufficiali avvertono anche che le ⁣mutevoli​ condizioni del vento ⁣possono soffiare i fumi tossici e‍ il fumo dei roghi sulla città e sulla capitale. Suggeriscono ⁢di ​tenere⁤ le finestre chiuse.

In sintesi, un uomo ​e sua figlia hanno avuto la fortuna di assistere a un‌ doppio spettacolo ​naturale in Islanda: un vulcano in eruzione e un diavolo di polvere. ‍Questo ⁣evento ha offerto ​un’esperienza unica e indimenticabile, ​nonostante le difficoltà​ e i rischi ⁤legati alla presenza di fumi tossici ⁢e ⁤terremoti. Il vulcano di ⁣Litli-Hrutur, parte dell’area vulcanica di Fagrandalsfjall, precedentemente​ eruttato nell’agosto‍ 2022 e nel marzo 2021, era considerato ‌inattivo da oltre 6.000​ anni.