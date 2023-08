Il percorso dell’uragano⁤ Idalia causa ritardi nei voli e‍ chiusure degli aeroporti in Florida

Con l’uragano Idalia ‌che si avvicina alla costa del Golfo della Florida, i ritardi nei viaggi e nei voli stanno aumentando. L’uragano Idalia è previsto ‍che si rafforzi in un⁣ uragano maggiore “estremamente pericoloso” con venti fino a 200 km/h prima di colpire la costa del Golfo della Florida mercoledì, portando⁢ una tempesta potenzialmente ‌letale,⁢ venti distruttivi e piogge torrenziali nella regione.

Chiusure degli aeroporti in Florida a causa dell’uragano Idalia

Gli ⁣aeroporti sulla costa del Golfo della Florida, tra cui Tampa e St. Pete, ​hanno chiuso martedì in previsione dell’arrivo‌ di Idalia. L’aeroporto internazionale di Tampa ⁢ha chiuso a mezzanotte e l’aeroporto internazionale di St. Petersburg-Clearwater chiuderà alle 15:00 di martedì.

La situazione attuale dell’uragano Idalia

Dopo le valutazioni dei danni, si prevede che l’aeroporto internazionale di Tampa riaprirà giovedì mattina e St. Pete-Clearwater‍ riaprirà mercoledì alle​ 15:00.

Gli aeroporti della Florida che rimangono aperti ma monitorano l’uragano Idalia

Nel frattempo, i voli continuano martedì in entrata e in uscita dall’aeroporto⁣ internazionale⁤ di Fort Myers ‌e molti altri aeroporti internazionali e regionali in tutto lo stato della Florida. L’aeroporto internazionale⁢ di Orlando rimane aperto mentre gli operatori continuano ​a monitorare lo stato dell’uragano. Alcune compagnie aeree, tra cui United Airlines, hanno aggiunto voli aggiuntivi da Orlando e⁤ dagli aeroporti internazionali​ di Sarasota.

Le compagnie aeree lavorano attorno all’uragano Idalia

Con Idalia che si estende su centinaia di miglia del Golfo del Messico, i piloti che volano in entrata e in uscita dalla Florida​ dovranno‌ in alcuni casi ​deviare il loro percorso per evitare​ l’enorme uragano.

Il volo AeroMexico da Miami

Il volo 429 di ‌AeroMexico da Miami è partito martedì alle 6:07⁣ e il pilota è salito e ha ⁢girato ⁤attorno alle bande ‌di pioggia ⁤di Idalia ⁤per dirigersi ⁣verso la città del⁤ Messico. Con ⁣la deviazione creativa, il volo è arrivato 6 minuti‍ in⁢ anticipo.

Il volo JetBlue per L’Avana

In altri casi, alcuni passeggeri delle ⁤compagnie aeree sono finiti di nuovo al loro punto di partenza ​a ‌causa di Idalia. Un volo JetBlue martedì ​mattina ha⁤ tentato di atterrare ⁤a L’Avana, Cuba,⁢ ma a causa dei venti e della pioggia da Idalia, l’aereo è stato dirottato di nuovo negli Stati Uniti.

In conclusione, l’uragano Idalia sta causando notevoli disagi ai viaggiatori in Florida, con ritardi nei voli‍ e chiusure di aeroporti. Le compagnie aeree stanno⁤ facendo del loro meglio⁢ per gestire la situazione, deviando ‌i⁣ voli quando necessario. Tuttavia, si consiglia ai viaggiatori di controllare ‍lo stato dei⁢ loro voli con il loro fornitore di servizi‌ aerei prima di recarsi in‌ aeroporto.