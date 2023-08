La tranquilla cittadina ​di Baring, ‌nel Missouri, ha vissuto una notte di terrore il 4 agosto 2023, quando un possibile tornado ha devastato la zona, distruggendo molte‍ abitazioni. ⁢Fortunatamente, non si segnalano gravi⁤ feriti, ma solo lievi lesioni.

La devastazione a Baring

Il tornado e le sue conseguenze

La piccola comunità del Missouri si ⁢è risvegliata sabato in uno scenario di distruzione, dopo che‌ un possibile tornado notturno ha spazzato via ⁢tutto ciò che ⁤si trovava sul suo ‌cammino. Fino a 14⁢ persone sono‌ state soccorse dalle​ loro case distrutte a Baring poco dopo le 23:00 di ​venerdì, come​ riportato⁤ da Echo Menges, redattore de The Edina Sentinel. Tra coloro che cercavano⁣ aiuto, c’erano anche residenti di ⁢un complesso ⁢abitativo per anziani.

Testimonianze dei sopravvissuti

Terry Fast è stato⁢ uno ​dei molti costretti a lasciare la propria casa⁣ in piena notte. Ha raccontato di essere stato svegliato dal soffitto ​che gli crollava addosso. ‍”Non ho sentito alcun rumore”, ha detto a The Edina Sentinel. “Non sapevo ⁢cosa stesse succedendo. Ho cercato di fare del mio⁤ meglio. Tutto mi stava piovendo addosso”. ⁣Con il volto sanguinante e graffiato, Fast ha raccontato che i ⁢paramedici hanno dovuto sfondare la sua porta per liberarlo dalla sua ⁤casa, prima di⁤ trasportarlo in​ un⁤ centro comunitario⁢ nelle vicinanze.

Il risveglio ‍e le operazioni di soccorso

La mancanza di⁢ allarme

Mentre si sviluppava la potente ⁣linea di temporali su Knox ⁣County, diversi residenti di Baring – una città di circa ​124⁢ persone – hanno segnalato ⁣che la loro sirena di allarme per tornado non si è attivata, secondo quanto riportato ‍da Menges. Il personale di emergenza ha anche affermato di ⁣non aver ​ricevuto ‌alcuna notifica sulle‍ loro radio meteo.

Le operazioni di ​soccorso‍ e i danni

Non ci sono state vittime, solo lievi feriti. La⁢ Missouri State Highway Patrol ha‌ riferito che tutti i residenti sono ⁤stati messi in sicurezza. Tra gli edifici distrutti c’erano l’ufficio postale della⁣ città e la stazione dei ‌pompieri. ‌Menges ha riferito che ci sono​ danni​ a numerosi veicoli ‌e⁢ oggetti di⁤ grandi dimensioni come⁤ container per ⁣la spedizione e mangiatoie sparse ⁢in tutta la città. Il direttore della ​gestione delle emergenze della contea di Knox, ⁣Bill Whiles, ha riferito⁢ che il personale di emergenza ha risposto anche ⁣a⁢ diverse perdite⁣ di materiali pericolosi da serbatoi‍ pieni di ammoniaca anidra⁤ e propano nella zona danneggiata. Il potere alla città è stato⁢ interrotto durante la risposta all’emergenza.

La conferma del tornado e⁢ l’assistenza ai residenti

Il National‍ Weather Service ‍ha inviato una squadra di ricognizione a Baring per confermare se effettivamente un tornado‌ ha causato i danni e determinarne la classificazione. La Croce Rossa sarà a Edina,​ nelle vicinanze, per assistere i residenti sfollati con le necessità di emergenza sabato. Un tornado è stato segnalato anche venerdì nella parte opposta del Missouri, vicino alla città di Richmond.

Conclusione

In sintesi, ⁢la cittadina di Baring, nel Missouri, è stata colpita da un possibile tornado ⁣il 4‍ agosto 2023, ⁤causando la ​distruzione di molte abitazioni e lievi feriti. Nonostante la mancanza di un⁤ allarme tempestivo, le operazioni di soccorso sono riuscite a mettere​ in sicurezza tutti i residenti. La Croce Rossa‍ è intervenuta per assistere ⁢i residenti​ sfollati.