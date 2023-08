Il 13 luglio 2023, un tornado ha colpito il sobborgo meridionale di Barrhaven, a Ottawa, causando danni a almeno 125 abitazioni. L’evento si è verificato vicino a Umbra Place, a est dell’autostrada 416, provocando danni di varia entità, tra cui tetti strappati e finestre rotte.

Dettagli dell’evento

Una linea di forti temporali si è mossa attraverso l’Ontario orientale giovedì, portando piogge intense, venti forti e almeno un tornado. Il tornado ha toccato terra a Barrhaven, a sud di Ottawa, causando danni significativi a case e attività commerciali. Un team di indagine dell’Environment and Climate Change Canada (ECCC) sta valutando i danni, e l’agenzia non ha ancora rilasciato una valutazione ufficiale per il tornado.

Danni e conseguenze

Secondo i servizi antincendio di Ottawa, il tornado ha lasciato almeno 125 case danneggiate. Nonostante i danni estesi, è stato segnalato solo un lieve infortunio. I danni subiti sono vari, che vanno dai tetti e le tegole strappati alle finestre rotte, ai blackout e agli alberi caduti, secondo l’ECCC.

Kim Ayotte, il direttore generale dei servizi di emergenza e protezione di Ottawa, ha dichiarato che anche l’infrastruttura cittadina è stata colpita, ma i danni non sono stati ingenti. Durante un’intervista, il sindaco Mark Sutcliffe ha espresso il suo sollievo, riconoscendo la potenziale gravità della situazione se fosse peggiorata, “Avrebbe potuto essere molto peggio”.

Effetti su altre aree

I temporali hanno anche causato inondazioni e interruzioni di corrente in altre parti dell’Ontario orientale. Nell’area di Ottawa, ci sono state segnalazioni di alberi e linee elettriche abbattute, e alcune strade sono state chiuse a causa delle inondazioni.

I temporali si sono allontanati dalla zona giovedì sera, ma le operazioni di pulizia sono ancora in corso. L’ECCC sta esortando i residenti a rimanere al sicuro ed evitare le aree che sono state colpite dai temporali.