Il 12 agosto 2023, un tromba d’aria⁤ formatasi sul fiume Bangtaboon nel distretto di Ban Laem a Phetchaburi ha causato il ribaltamento di una⁣ barca turistica, provocando⁤ un‌ morto e una persona dispersa.

Dettagli dell’incidente

Il disastro

Durante un giro turistico in barca nella baia, una tromba d’aria si è verificata ⁤intorno alle 17:30 di sabato 12⁤ agosto, causando il ribaltamento dell’imbarcazione e la caduta in acqua di sette turisti. Le immediate operazioni ⁣di soccorso sono riuscite a salvare quattro donne e un uomo, tutti con ferite lievi.

Ricerca dei dispersi

La missione di soccorso si è protratta fino a⁤ mezzanotte, con le speranze ⁣che si⁢ affievolivano per i due passeggeri rimasti. Domenica mattina, le autorità locali hanno confermato il ⁣ritrovamento del corpo di un ⁣uomo, mentre il ⁤settimo passeggero è ancora disperso.

Preoccupazioni sulla sicurezza

Incidenti passati

Questo incidente ha riacceso le preoccupazioni sugli incidenti del traffico acqueo in Thailandia. Una storia di gravi incidenti, ⁢soprattutto nelle località turistiche, rimane un problema urgente per il paese⁤ del Sud-est asiatico. Una tragedia degna di nota si è verificata nel 2018 quando una barca si è capovolta al largo dell’isola‌ turistica di Phuket,‍ causando la ⁤morte di quasi 50 turisti.

Questioni di sicurezza

Questi incidenti ⁣hanno costantemente sollevato interrogativi sui protocolli di‌ sicurezza e‍ sulla preparazione ⁢nelle popolari attrazioni turistiche della nazione.