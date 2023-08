Il ​5 Agosto 2023, molte strade di Union City e ⁤Rives, nel Tennessee, sono rimaste chiuse a seguito dell’emergenza alluvione lampo emessa il⁤ venerdì mattina. La regione nord-occidentale del Tennessee è stata sommersa⁣ da temporali che hanno portato più ‍di 27,94 centimetri di pioggia in un lasso di tempo di 24 ore.

La situazione a Union City e Rives

Union‍ City

A Union City, molte ⁢strade sono‍ rimaste chiuse anche‍ il ‌sabato successivo ⁣all’emissione dell’emergenza alluvione lampo. Le acque dell’alluvione hanno inoltre invaso un parco di case mobili, ⁢costringendo gli abitanti a⁣ evacuare. La Polizia Stradale del Tennessee ha prestato assistenza allo ‌Sceriffo della Contea di‍ Obion e alla ‍polizia ‌di Union City nelle operazioni di evacuazione dalle aree colpite dall’alluvione storica ‍che ha colpito l’area ‌il venerdì.

Rives

Nella cittadina di Rives, a sud di Union ‍City, i livelli dell’acqua stanno diminuendo grazie all’intervento dei‌ vigili del fuoco volontari ⁤che hanno lavorato tutta la notte per pompare l’acqua fuori. “Altre pompe sono ⁤in arrivo”, ha ⁤dichiarato il dipartimento dei vigili del fuoco‌ sabato mattina.‍ “Tuttavia, ⁢la‌ maggior parte​ delle strade sono ancora ‍impraticabili”. Venerdì, i vigili del fuoco hanno utilizzato i droni per mostrare l’estensione dell’alluvione durante le operazioni di salvataggio in⁢ corso a Rives.

Previsioni meteo

Ulteriori tempeste previste

Sono previste ulteriori tempeste nelle⁣ Pianure⁢ e nel Midwest sabato, mentre una minaccia di maltempo di più giorni si sviluppa lungo il settore settentrionale degli⁤ Stati Uniti.

Conclusione

In sintesi, ‌l’emergenza alluvione lampo ha⁣ causato gravi ​danni ‌e disagi a ‌Union City e Rives, nel Tennessee, con⁢ strade chiuse,⁢ evacuazioni e interventi di soccorso in corso. Le previsioni meteo indicano ulteriori tempeste in arrivo, aumentando la preoccupazione per​ la sicurezza dei residenti.