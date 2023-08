Un’onda di incendi senza precedenti ha colpito l’isola di Tenerife, costringendo oltre 12.000 residenti a lasciare le proprie case. Questa catastrofe naturale si inserisce in un contesto globale in cui gli incendi stanno devastando numerose parti del mondo.

Impatto e Numeri dell’Incendio a Tenerife

Oltre 12.000 persone hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni a Tenerife a causa degli incendi che hanno devastato l’isola spagnola delle Canarie. I dati della polizia rivelano che il numero di evacuazioni è cresciuto drasticamente rispetto alle 4.500 registrate venerdì. Nonostante undici città siano state colpite dalle fiamme, le aree turistiche sono rimaste indenni.

Situazione Meteo e Interventi

Contrariamente alle previsioni iniziali che avevano prospettato un peggioramento delle condizioni meteo durante la notte di domenica, la situazione si è rivelata più tranquilla del previsto. Questo ha consentito un ritorno a una “certa normalità” nelle operazioni di spegnimento degli incendi, come hanno riferito i vigili del fuoco di Tenerife su X (precedentemente noto come Twitter). Attualmente, l’incendio ha interessato un’area di circa 8.400 ettari, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

La Storia degli Incendi a Tenerife

I vigili del fuoco di Tenerife hanno definito le operazioni di emergenza attuali come il “più grande dispiegamento nella storia”. Ricevono assistenza sia dai servizi di emergenza della Spagna continentale che dalle forze militari spagnole. Fernando Clavijo, leader della regione, ha dichiarato in una conferenza stampa che si tratta “probabilmente dell’incendio più complesso che abbiamo avuto sulle Isole Canarie negli ultimi 40 anni”.

Situazione Climatica e Incendi nel Mondo

Tenerife ha registrato un aumento delle temperature durante l’ultimo fine settimana e l’inizio della settimana, con valori attorno ai 30 gradi Celsius, sopra la media per questo periodo dell’anno. Ma gli incendi stanno divampando in diverse parti del mondo, compresi il Nord Africa, Hawaii, Canada e Europa. Anche in Europa si prevede un’intensificazione del calore, con la Francia che ha già ricevuto un avviso di ondata di calore di livello arancione in 49 regioni. Secondo il team meteo della CNN, le temperature in Europa inizieranno a salire nella Penisola Iberica questo fine settimana, estendendosi al Centro Europa nella prossima settimana.