Previsioni⁣ meteo autunnali 2023: temperature sopra la media negli Stati Uniti

Introduzione

Secondo l’Outlook Trimestrale della NOAA (National Oceanic ⁢and Atmospheric Administration) rilasciato‍ giovedì, si prevedono temperature medie ​superiori⁤ alla norma da settembre a⁢ novembre per la maggior⁣ parte degli Stati Uniti.⁢ Alcune parti ⁣della California ⁢e del Pacifico nord-occidentale stanno vivendo un’ondata di calore con temperature che superano di oltre ‍11 gradi la media. Il⁤ clima caldo sta alimentando incendi in⁤ diversi⁤ stati.

Previsioni dettagliate

Temperature sopra la media

Mentre⁤ milioni‌ di americani hanno sofferto ‌a causa di un’ondata di calore‌ quest’estate,⁢ molti di loro dovranno affrontare un autunno più caldo del solito. Le regioni interessate includono il Nord-Est,⁣ il Sud-Est,​ il Sud-Ovest, l’Ovest e l’Alaska. Tuttavia, le‍ regioni con‌ le maggiori probabilità di temperature​ superiori alla media sono parti del nord dell’Alaska, il Sud-Ovest ⁤e il Nord-Est.

Regioni ‌risparmiate

Le aree del paese che potrebbero essere ​risparmiate da‌ un autunno più caldo includono ​le Upper Plains e parte del⁢ Midwest.

Previsioni di precipitazioni

Oltre a temperature‌ più‌ calde, la NOAA ha affermato che l’autunno potrebbe essere ⁢più piovoso per molti americani. Gran ⁤parte del Sud-Est, dalla⁤ Florida fino al New Jersey meridionale, oltre all’Alaska⁢ occidentale e centrale,⁢ dovrebbero ‌avere precipitazioni superiori⁢ alla norma.

Regioni con precipitazioni ⁢inferiori⁣ alla ‌norma

Tuttavia, si prevedono precipitazioni inferiori alla norma per il ⁢Pacifico nord-occidentale, la regione dei‌ Grandi Laghi occidentali e una piccola area del Sud-Ovest, compresi il⁢ sud-est​ dell’Arizona, l’ovest del‌ New Mexico e una piccola parte del Texas occidentale.

Queste previsioni continuano⁢ la tendenza di un’estate‌ calda ‍e secca, in particolare per il Texas⁣ e altre parti del Sud che‌ hanno affrontato ⁣temperature a tre cifre e siccità.

Conclusione

In sintesi, le previsioni meteo per l’autunno 2023 negli Stati Uniti ⁣indicano temperature medie superiori alla norma ‌per ⁢la maggior ⁤parte del paese, con alcune regioni che potrebbero essere risparmiate.⁣ Inoltre, si prevedono precipitazioni superiori alla norma ⁢in alcune aree, mentre altre potrebbero sperimentare condizioni più secche del solito. Queste ‍previsioni riflettono la tendenza di un’estate calda⁤ e secca, particolarmente evidente in ⁢alcune regioni ‌come il⁢ Texas.