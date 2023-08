Nella giornata di ieri, sabato 26 agosto, sono state registrate temperature molto elevate, in particolare nel settore orientale italiano. Tuttavia, anche in Sardegna sono stati registrati valori considerevoli, anche nelle aree esposte alle correnti occidentali. È il caso di Alghero Fertilia, dove sono stati rilevati valori di circa 37 °C, come anche a Capocaccia. Rimini, in Romagna, ha registrato un valore elevato, con 39 °C. La temperatura è rimasta molto alta anche a Peretola, raggiungendo quasi i 37 °C. Di seguito è presentato l’elenco delle temperature registrate nella giornata di ieri, quando nel frattempo nel settore nordoccidentale iniziavano a manifestarsi i primi segni di instabilità atmosferica con temporali di forte intensità associati ai primi nubifragi.

Italia: temperature massime del 26 agosto 2023

Rimini 39.1

Decimomannu 38

Bologna 37.5

Lecce 37.4

Foggia Amendola 37.3

Cervia 36.8

Alghero 36.7

Firenze Peretola 36.7

Capo Caccia 36.6

Gioia Del Colle 36.6

Catania Sigonella 36.4

Ancona Falconara 36.3

Treviso Istrana 35.8

Reggio Calabria 35.7

Bolzano 35.5

Olbia 35.5

Arezzo 35.4

Treviso 35.3

Frontone 35.2

Roma Ciampino 35.2

Trapani 35.2

Matera 35.1

Capo Bellavista 35

Ravenna Punta Marina 35

Viterbo 34.9

Verona Villafranca 34.6

Cagliari 34.5

Chieti San Giovanni Teatino 34.2

Campobasso 34

Pescara 34

Marina Di Ginosa 33.9

Cozzo Spadaro 33.8

Brescia Ghedi 33.6

Milano Linate 33.6

Palermo Punta Raisi 33.6

Vigna Di Valle 33.6

Catania Fontanarossa 33.4

Isola d’Elba Monte Calamita 33.4

Udine Rivolto 33.4

Desenzano 33.2

Messina 33

Ustica 33

Bergamo 32.8

Enna 32.8

Pordenone Aviano 32.8

Venezia 32.7

Bari Palese 32.6

Ronchi Dei Legionari 32.5

Grazzanise 32.4

Capo Carbonara 32.2

Grosseto 32.2

Pisa 32.2

Napoli 32.1

Venezia Lido 32.1

Roma Fiumicino 32

Termoli 32

Trieste 31.6

Capo Palinuro 31

Lampedusa 30.8

Monte Sant’Angelo 30.8

Capri 30.6

Pratica Di Mare 30.6

Brindisi 30.5

Lamezia Terme 30.5

Santa Maria Di Leuca 30.5

Civitavecchia 30.4

Milano Malpensa 29.5

Capo Mele 28.9

Trevico 28.8

Dobbiaco 28.2

Genova 28

Torino Caselle 27.5

Serralta Di San Vito 25.4

Torino Bric Croce 25.2

Monte Terminillo 23.9

Monte Scuro 23.6

San Valentino Alla Muta 22.4

Passo Rolle 20

Monte Settepani 19.1

Monte Paganella 18.2