Le tempeste hanno portato⁤ anche forti piogge. ‌Il National Weather Service ha emesso avvertimenti per un temporale potenzialmente letale nell’area di Nashville, con raffiche di vento⁣ fino a 128 km/h ⁣e piogge abbondanti‌ registrate a Mount Juliet,‌ Tennessee.

È stato ​segnalato anche un tornado EF-3, il più ⁣forte ⁣mai osservato in Carolina del ‍Nord in questo periodo dell’anno, che⁣ ha seminato⁤ distruzione per oltre 25 km con venti stimati a 241 km/h, ma non sono stati segnalati decessi a causa di questo.