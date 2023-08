Le ​nuvole mesosferiche polari: un fenomeno sempre più visibile

Introduzione

Il 9 luglio 2022, un astronauta ​a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha catturato una fotografia ⁤di nuvole ‍mesosferiche polari durante uno dei 16 tramonti visibili dalla stazione ogni⁣ giorno. Queste nuvole, un tempo limitate ⁢alle latitudini⁣ più​ alte, stanno diventando più luminose e‍ visibili anche a latitudini‌ medie.

Altitudine ‍e visibilità

Nuvole ‌mesosferiche polari: le nuvole più ⁤alte

Le nuvole mesosferiche polari sono le nuvole di altitudine più elevata nell’atmosfera terrestre e si formano a un’altitudine di poco⁢ più di 80 chilometri. Sono visibili sia alle persone che agli ​strumenti a livello del​ suolo fino alla bassa orbita terrestre. La‌ loro visibilità è particolarmente accentuata nelle immagini dalla stazione spaziale a causa della vista laterale⁣ dell’equipaggio su una parte meno densa dell’atmosfera.

Contrasto con le nuvole troposferiche

Al contrario, le nuvole legate ai nostri​ sistemi meteorologici si formano nella troposfera, il livello più basso dell’atmosfera che si estende dal livello del suolo fino ​a un’altitudine di circa⁣ 10 chilometri. Nell’immagine, la ‌troposfera‍ appare come lo strato arancione-marrone immediatamente sopra‍ la‍ superficie terrestre‌ (che ⁣non è visibile).

Modelli‍ di osservazione e cambiamenti

Le nuvole mesosferiche polari⁣ e la loro visibilità

Le nuvole mesosferiche polari sono meglio visibili all’alba⁢ o al tramonto quando il Sole è tra 6 e 16 gradi sotto l’orizzonte e illumina le​ nuvole‍ dal basso. ​Storicamente, queste nuvole ⁤sono state osservate solo in regioni di latitudine più alta, solitamente superiori a 50 gradi a nord​ o ​a sud, durante i ‍mesi estivi di ciascun emisfero. Tuttavia, negli ultimi ⁣anni, le⁤ nuvole mesosferiche polari sono diventate più luminose e visibili agli osservatori a latitudini medie. Le nuvole ⁣mesosferiche polari in questa ​immagine sono state ‌osservate dall’equipaggio della stazione spaziale ⁢mentre era in orbita sopra il Mar Mediterraneo a circa 40 gradi di latitudine ‍nord.

Indagine scientifica sui cambiamenti

Gli​ scienziati stanno⁣ indagando sul ‌perché le nuvole stanno ‌diventando più luminose e visibili a latitudini medie. Due meccanismi che potrebbero⁤ guidare questo​ cambiamento sono l’aumento dell’umidità nella mesosfera dovuto ‍alla decomposizione del metano in acqua, e l’effetto delle scie di esaurimento dei veicoli spaziali.

Conclusione

In sintesi, le nuvole mesosferiche polari, un tempo confinate ⁣alle latitudini​ più alte, stanno diventando sempre più ⁢luminose⁢ e visibili anche a ​latitudini medie. Questo fenomeno è attualmente oggetto di indagine scientifica, con l’obiettivo di comprendere i meccanismi che ne stanno alla base.