La⁢ Slovenia revoca il ⁤piano di ​emergenza per le alluvioni

In Slovenia, Srečko Šestan, il capo​ della Protezione ⁤Civile, ha dichiarato che ‌il piano​ di emergenza nazionale per le alluvioni, attivato il 4 agosto a ​seguito⁣ di un’intensa perturbazione meteorologica, sarà sospeso a partire⁤ da domani. Questo evento climatico ha provocato non solo inondazioni, ma anche frane e smottamenti​ che hanno causato danni a molte case, edifici commerciali, strade e altre infrastrutture.

La⁢ fine del piano ​di emergenza

Con⁤ la fine del piano di emergenza nazionale, tutte le⁢ ordinanze emesse‌ per l’attuazione​ delle operazioni⁣ di protezione, salvataggio e assistenza perderanno la loro validità. Tuttavia, ‌rimarranno‍ in vigore ‍alcune ordinanze, principalmente quelle relative‍ a interventi ‍sulle⁤ infrastrutture idriche, alla costruzione di ‍ponti prefabbricati su strade nazionali e locali, alla rimozione di rifiuti indifferenziati e pericolosi, al supporto logistico alle unità internazionali che forniscono assistenza e‍ all’attuazione‍ dell’assistenza⁢ psicosociale ai residenti sul campo.

Le conseguenze ‍del maltempo

Le forti precipitazioni hanno​ causato non solo ⁣inondazioni, ma anche ‌frane e smottamenti, che hanno portato‍ a‍ danni⁤ significativi a molte ⁣abitazioni, edifici commerciali e strade. Questi eventi hanno messo a dura ⁢prova le infrastrutture ⁤del paese, richiedendo⁢ un intervento immediato e coordinato da ‍parte delle autorità.

Il ruolo della​ Protezione Civile

La Protezione Civile, guidata da Srečko Šestan, ha svolto un ruolo fondamentale nella gestione dell’emergenza,⁢ coordinando le operazioni ⁢di protezione, salvataggio e ‌assistenza. Con la fine del piano di emergenza, il suo ruolo non si esaurisce, ma continua con il monitoraggio della situazione ‌e l’attuazione ⁢di misure preventive per prevenire ulteriori danni.

Le misure che‌ rimarranno in vigore

Nonostante la fine ‍del piano di emergenza, alcune‍ misure rimarranno in ‌vigore. ​Queste ‍includono interventi sulle infrastrutture idriche, la costruzione di⁣ ponti prefabbricati su strade nazionali e locali, ‌la⁣ rimozione‌ di rifiuti indifferenziati​ e pericolosi, il supporto logistico alle unità internazionali ​che forniscono assistenza e​ l’attuazione dell’assistenza‌ psicosociale ai residenti ​sul campo.

Interventi sulle infrastrutture idriche e costruzione di ponti

Gli interventi sulle ⁤infrastrutture idriche e la costruzione di ponti prefabbricati su strade nazionali e ⁤locali sono due delle ‍misure che rimarranno in vigore. Queste azioni ‌sono fondamentali per ripristinare la⁤ normalità e garantire la sicurezza dei cittadini.

La​ rimozione dei rifiuti e⁢ il supporto logistico

La rimozione dei rifiuti indifferenziati⁢ e ⁢pericolosi e il ‍supporto logistico‍ alle unità ​internazionali che forniscono assistenza sono altre⁣ due misure che continueranno ‌ad essere attuate. Queste azioni sono essenziali per garantire la salute ‌pubblica e il benessere⁢ dei cittadini.

Conclusione

In⁢ conclusione, ⁢la Slovenia sta revocando il piano di emergenza per le alluvioni, ma‍ alcune misure rimarranno in⁤ vigore ‍per garantire la⁤ sicurezza e ‌il benessere ​dei suoi cittadini. Queste includono‌ interventi sulle ⁣infrastrutture ⁤idriche, la costruzione di ponti, la rimozione dei rifiuti e il‍ supporto logistico alle​ unità internazionali.