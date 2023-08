Il 2023 si sta rivelando un anno particolarmente attivo per ‍quanto riguarda l’attività tropicale⁤ nell’Atlantico. La tempesta tropicale Harold ha​ toccato terra nel sud del Texas martedì, mentre la tempesta⁣ tropicale Franklin continua a turbinare nell’Atlantico, e un’altra perturbazione tropicale ​si sta⁤ profilando al largo dell’Africa occidentale. Il NHC sta anche monitorando i resti della tempesta⁣ tropicale Emily.

Il bacino dell’Oceano ​Atlantico rimane molto attivo per i sistemi tropicali, e con‍ le condizioni atmosferiche che ⁢diventano sempre più‍ favorevoli allo sviluppo⁤ tropicale, le prossime settimane potrebbero portare ancora più attività.

Guida ‌alla stagione ‌degli uragani atlantici 2023

Il picco della stagione degli uragani atlantici è il 10 settembre. La tempesta tropicale Franklin ha raggiunto⁢ le coste‌ della Repubblica Dominicana mercoledì mattina, avvicinandosi alla terraferma alle 8‌ del mattino ET e flagellando Hispaniola e⁤ Porto ​Rico‍ con forti piogge e venti ‌a 80 ⁤km/h ‍durante il giorno fino a giovedì. Franklin si⁣ sta dirigendo ⁣a nord a 16 km/h e si trova a circa 169 km a sud-ovest di Santo Domingo, Repubblica Dominicana.

Tempesta tropicale Franklin in Repubblica Dominicana

È possibile che si verifichino alluvioni lampo “pericolose per⁣ la vita”‍ in Repubblica Dominicana, poiché⁤ le previsioni di pioggia raggiungono 254-381 mm ⁤in alcuni punti, secondo il NHC. ⁣Gli ⁢avvisi ⁢di tempesta tropicale rimangono in ‍vigore per le ​coste della Repubblica Dominicana e di Haiti, oltre che per le isole ‍Turks e‍ Caicos. Franklin ha venti massimi sostenuti vicino a 80 km/h con raffiche superiori.

Porto ‍Rico, che è al di‍ fuori degli avvisi tropicali, potrebbe vedere da 51‌ a 102 mm di pioggia e fino a 152 mm localmente nel⁢ corso della settimana.

Previsioni per la stagione degli uragani atlantici 2023

Le probabilità⁢ che ⁢i resti della tempesta‌ tropicale Emily ​si ri-sviluppino aumentano mentre si sposta verso ⁣nord sopra l’Atlantico centrale subtropicale. Il NHC prevede ora una probabilità del 50% di ri-formazione in una depressione tropicale entro i prossimi‍ due giorni e una probabilità del 70% entro la prossima settimana.

Il ⁣NHC⁣ prevede anche una⁣ bassa o media probabilità che si formi una depressione tropicale più⁤ avanti questa‌ settimana ‍nell’Atlantico ​tropicale orientale, ⁣vicino all’Africa,⁣ con la perturbazione che hanno soprannominato Invest 92L. Un “invest” ​è un termine‍ NHC‌ utilizzato ⁤per⁣ identificare le aree che stanno‌ indagando per un possibile sviluppo in una ​depressione tropicale ‌o tempesta tropicale entro i prossimi⁤ sette giorni.

Depressione tropicale Harold

Intanto, i resti ⁢della tempesta tropicale ‌Harold stanno per dare al Sud-ovest del deserto⁢ una seconda inondazione in pochi giorni.

Harold colpisce il Texas

La tempesta tropicale Harold ha colpito l’Isola di ⁤Padre, in Texas, alle 9:50 del mattino CT di martedì, portando forti⁤ piogge e venti forti al sud del Texas. Si ‍è indebolita in una depressione tropicale dopo aver toccato terra.

Attualmente, ciò che resta della tempesta ⁤si ⁤trova a ⁤378 km⁤ a sud di Midland, in Texas, e si⁢ sta muovendo verso ovest-nord-ovest a ⁢22 km/h. I venti massimi⁢ sostenuti sono di 48 km/h.

Conclusione

In⁣ sintesi, l’attività ‌tropicale nell’Atlantico è in aumento nel 2023, con ⁢diverse tempeste‌ tropicali che hanno ⁢già colpito diverse regioni. Le previsioni⁤ indicano che l’attività potrebbe ​aumentare nelle prossime settimane, con il‍ picco della stagione ‌degli uragani previsto ⁢per il 10 settembre.