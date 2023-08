La Depressione Tropicale Six-E nell’Oceano Pacifico orientale si è intensificata trasformandosi in Tempesta Tropicale Eugene sabato. Secondo il ⁢National Hurricane Center, si ⁣prevede che Eugene mantenga l’intensità di tempesta tropicale⁢ fino a martedì prima di indebolirsi. Alcuni modelli di previsione mostrano la⁤ tempesta che prende una svolta a destra alla fine della prossima settimana, il che potrebbe ​portare ciò che⁤ resta del sistema verso la Penisola ⁢di Baja California ⁢o forse la California meridionale‌ estrema.

Posizione e ⁢direzione della Tempesta Tropicale ⁢Eugene

Dove si trova la Tempesta Tropicale Eugene?

Il NHC ha riferito che la Tempesta Tropicale Eugene si trova a 465 chilometri a sud-sudest ⁤della punta ‍meridionale della Penisola ⁤di Baja California e si sta muovendo a nord-ovest a 24 km/h. Ha venti massimi sostenuti ‍di 64 km/h.

Dove si dirige la Tempesta Tropicale Eugene?

Le previsioni indicano che Eugene rimarrà una tempesta tropicale almeno fino⁤ a martedì prima di indebolirsi⁢ in una depressione tropicale entro martedì sera. La previsione ufficiale mostra il sistema che prende una leggera svolta a nord-est entro mercoledì ⁢sera.

Impatti della Tempesta Tropicale Eugene

Quali ⁣sono gli impatti della Tempesta Tropicale Eugene?

Non ci sono allarmi meteo tropicali in vigore per la Tempesta Tropicale ‍Eugene. Pioggia, vento e mare mosso sono previsti lungo la costa pacifica del Messico. Le correnti di risacca saranno molto ‌probabili in quell’area.

Previsioni per le aree ​desertiche del sud-ovest

È troppo presto per fornire dettagli sugli impatti della ⁣tempesta se una svolta verso il nord-est dovesse avvenire alla fine della prossima settimana. Tuttavia, la maggior⁣ parte​ dei meteorologi della regione non si aspetta molto da essa. Città dal Nevada attraverso la California meridionale e fino all’Arizona ‌e al New Mexico hanno un disperato bisogno di precipitazioni a seguito di un ritardo nell’inizio della stagione dei monsoni.

Conclusione

In sintesi,⁢ la Tempesta Tropicale Eugene,⁤ attualmente situata a sud-est della Penisola di Baja California, è prevista che mantenga‌ la sua intensità‌ fino a martedì prima di indebolirsi. Nonostante le previsioni indichino una possibile svolta‌ verso il nord-est, gli impatti significativi sono ⁤considerati⁢ improbabili. Le aree ⁤desertiche del sud-ovest, tuttavia, sperano in precipitazioni a seguito di un ritardo nell’inizio della stagione dei monsoni.