Continua la lotta contro l’incendio a Tenerife, in ⁤Spagna

Il ⁢ritorno a casa dei residenti

Evacuazione e ritorno

Diverse comunità di Tenerife, in Spagna, ‌tra ​cui Arafo, hanno potuto fare ritorno alle proprie abitazioni lunedì, mentre i vigili⁣ del fuoco continuano a combattere ⁤il vasto incendio che sta devastando l’isola, come riportato‌ dal servizio di emergenza locale. Gli abitanti di Tenerife stanno tornando a casa mentre le ‍squadre di pompieri lavorano per contenere ‍il ‌grande incendio che sta ⁣bruciando sull’isola.

Dettagli sull’incendio

I vigili del fuoco hanno​ riferito che gli⁢ incendi sono iniziati il 15 agosto e hanno bruciato 37.000 ettari sulla più grande delle Isole Canarie della⁢ Spagna, al largo dell’Africa occidentale. Oltre 13.000 persone sono state evacuate dalle loro case fino a⁢ martedì.‌ Gli ufficiali hanno riferito che circa 1.000 persone e 300 animali domestici sono ancora‌ ospitati in⁣ rifugi autorizzati, mentre la maggior parte degli evacuati si è trasferita nelle case dei parenti.

Le‌ operazioni di spegnimento dell’incendio

Intervento a Guilmar

Gli sforzi per spegnere l’incendio⁤ si sono concentrati nell’area di Guilmar, dove gli idrovolanti stanno scaricando acqua sulle ⁢aree boschive ‍che circondano il parco naturale del vulcano Teide. In un video rilasciato dal dipartimento dei vigili del fuoco locale di Tenerife, i⁤ pompieri combattono il massiccio incendio mentre salvano un cane.

Il coinvolgimento dei vigili del fuoco

“In questi giorni, (Bomberos Tenerife) ha schierato il più grande numero di ‍truppe nella storia dell’isola per combattere (l’incendio Arafo-Candelaria)”, ha dichiarato l’agenzia‍ antincendio.

Danni‍ e prospettive future

Oltre un terzo dei danni si ⁤trova a La Orotava, in 12‍ comuni, secondo Manuel Miranda, coordinatore delle emergenze per le ⁤Isole Canarie. Non ci sono state⁢ segnalazioni di vittime o danni alle case. Miranda ha affermato che il perimetro dell’incendio Arafo-Candelaria era quasi contenuto, ma la fase successiva sarebbe stata lunga e difficile.

Il lavoro continua martedì nell’area di ⁣Malabrigo, mentre Miranda ha detto⁤ di iniziare a “vedere la luce in fondo al tunnel”, dopo il ​settimo giorno di lotta contro l’incendio.

Condizioni dell’aria

L’incendio, che ​ha bruciato oltre ​130 chilometri quadrati, ‍sta contribuendo a peggiorare la qualità dell’aria in alcune parti dell’isola, hanno detto i funzionari locali.

Conclusione

In sintesi, l’incendio a Tenerife,‌ iniziato il 15 agosto 2023, ha portato all’evacuazione di oltre 13.000 persone. Nonostante la maggior parte degli evacuati⁤ sia tornata a casa, l’incendio continua a bruciare,⁢ con gli sforzi dei vigili del fuoco concentrati in particolare nell’area di Guilmar. Nonostante non ci siano state segnalazioni di vittime o​ danni alle⁣ case, l’incendio ha avuto un impatto significativo sulla qualità​ dell’aria dell’isola.