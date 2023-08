Dhahran, Arabia Saudita, ha appena registrato un indice di calore di 57,8°C a mezzanotte. Un indice di calore così elevato è vicino ai limiti di sopravvivenza umana.

Il più alto indice di calore mai registrato sulla Terra, 81°C, si è verificato proprio a Dhahran l’8 luglio 2003. Date un’occhiata alle condizioni locali in uno dei luoghi più umidi del pianeta.

Non stiamo parlando di temperatura reale, ma di valore percepito. In queste località, la temperatura del mare raggiunge i 35 gradi. Sono luoghi visitati da molti europei anche durante l’estate, in particolare Dubai, inconsapevoli del livello di calura estrema.