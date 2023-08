Il 1° agosto 2023, alle 20:00 UTC, un raro tornado ‌ha colpito la città di Ilirska Bistrica, in Slovenia, causando notevoli danni. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti. Questo è il ⁤primo tornado confermato in Slovenia dal 20 agosto 2014.

Dettagli dell’evento

Come ⁣rivelato da Marko Korosec di Severe Weather Europe, le foto hanno chiaramente​ indicato⁤ la presenza di un tornado mesociclonico originato da un temporale supercellulare isolato, che precedeva ⁢un fronte freddo.

Genesi e⁤ percorso del tornado

La genesi del tornado è stata identificata sul lato occidentale della valle allungata vicino a Ilirska Bistrica, una città situata nel sud-ovest della Slovenia.​ La tempesta ‍si è ⁢intensificata mentre ⁤attraversava la valle,⁣ generando ⁢successivamente un tornado. Il suo touchdown​ è stato registrato per la prima volta a Koseze, una​ piccola città alla⁤ periferia ‍occidentale di Ilirska Bistrica. Il vortice è rimasto attivo per una durata prolungata, superando i cinque minuti.

Danni causati dal ⁢tornado

I ‍rapporti sui danni emersi ​successivamente hanno indicato danni strutturali‌ significativi. Diverse​ abitazioni e tetti hanno subito la⁢ forza del tornado, con almeno 4 case ‍che hanno visto le loro travi del tetto in gran⁢ parte esposte o completamente spazzate ⁢via.

Precedenti e conseguenze

Questo evento ‌segna la prima occorrenza confermata di un‍ tornado in Slovenia da quando un ​fenomeno simile ha colpito la regione del Carso nel sud-ovest della Slovenia il⁢ 20 agosto 2014. In particolare, i tornado più significativi registrati nella storia‌ della ‍Slovenia sono stati quelli che hanno colpito Gozd vicino a Kamnik il 13 luglio 2008 e Hotedršica il 23 agosto 1986.

Impatto di eventi meteorologici severi

Questo tornado è arrivato a seguito di ⁢un’epidemia di maltempo di più giorni⁣ che ha colpito Italia, Slovenia e Croazia solo pochi ‌giorni prima. ⁣Questa serie di eventi meteorologici, caratterizzati da venti intensi,⁤ alluvioni improvvise, grandine distruttiva e ⁣tornado, ha causato danni diffusi a ⁤numerose case, foreste e vigneti. Il costo ‍stimato dei danni subiti da questi eventi raggiunge milioni di euro.

Conclusione

In​ conclusione, il raro tornado che ha colpito la città di Ilirska Bistrica in Slovenia il 1° agosto 2023 ha causato notevoli danni, ma fortunatamente non ​ci sono stati feriti. Questo evento mette in luce l’importanza di monitorare ⁢attentamente le ⁤condizioni meteorologiche e di essere preparati per affrontare eventi estremi come i tornado.