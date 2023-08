Introduzione

Secondo la NASA, nel luglio 2023 la Terra ‍ha registrato una temperatura di 1,18°C superiore⁤ alla ⁣media del mese, rendendolo il‌ mese più caldo mai registrato negli ⁤ultimi ​143 anni. Ma non è tutto, la NASA ha ​anche condotto studi sul fulmine e sulla sicurezza degli atterraggi futuri. Ecco alcuni dei punti salienti di questa settimana alla‌ NASA.

Dati mostrano luglio ‌2023 come il ⁤mese più caldo mai registrato

Secondo gli studi condotti dall’Istituto Goddard per gli ​Studi Spaziali della NASA, luglio 2023 è stato di 0,24 gradi Celsius più caldo rispetto a qualsiasi altro luglio registrato dalla NASA, e ‍più caldo di qualsiasi altro mese nel record di temperatura globale.‍ La NASA e l’agenzia partner NOAA hanno discusso ⁢di questo​ e del nostro clima in cambiamento durante una conferenza stampa. Secondo i dati della NASA, i cinque lugli più⁢ caldi​ dal 1880 si sono verificati tutti negli ultimi ⁢cinque anni.

Aerei NASA volano alto per studiare i fulmini

Il progetto⁤ ALOFT e l’aereo ER-2

Nel luglio 2023, l’aereo ER-2 della NASA ha⁢ volato vicino ai temporali per studiare la relazione tra i fulmini e i campi energetici atmosferici. L’aereo, parte del progetto ALOFT, opera ad un’altitudine ⁤unica, permettendo agli scienziati di⁣ raccogliere dati dettagliati ​sulle⁤ emissioni di radiazioni ad alta energia ‍dai temporali.

Lo studio del vento per garantire ​atterraggi sicuri

La campagna di ⁤volo AEROcAST della NASA è uno ⁤studio del vento che mira a‍ garantire atterraggi sicuri per i droni su hub sul tetto chiamati vertiports, destinati al trasporto futuro di persone e merci. La campagna utilizza droni, sensori, palloni meteorologici e altre tecnologie per misurare il vento ad altitudini⁤ inferiori a 610 metri e raccogliere‌ altri dati per risolvere gli sconosciuti ‍che⁤ potrebbero ostacolare questi ⁤tipi di voli. La campagna, che continua fino ⁢a questo mese, potrebbe anche migliorare la previsione del tempo.

La NASA cerca⁢ idee per esperimenti ‌per la sfida​ TechRise⁢ Student ‌Challenge

La NASA sta cercando studenti di scuole medie e superiori in tutto il paese per presentare ​idee per esperimenti da inviare su un pallone ad⁣ alta quota o un volo di​ prova di un lander alimentato a razzo come⁣ parte della terza sfida TechRise Student Challenge. Guidata dal programma Flight Opportunities della NASA e amministrata da Future Engineers, la ⁣sfida permette alle squadre di studenti⁣ di partecipare direttamente nella progettazione e​ costruzione di ‍esperimenti ‍per voli suborbitali. Per⁤ maggiori ​dettagli visitare futureengineers.org/nasatechrise.

Conclusione

In sintesi, ​luglio 2023 è stato il mese più caldo mai registrato, ⁤la NASA ‌sta conducendo ricerche sui fulmini e sulla sicurezza degli atterraggi futuri, ​e sta cercando idee per esperimenti da ⁢studenti per ⁢la sfida TechRise Student Challenge.