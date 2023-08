Introduzione

La California,​ raramente associata‍ ai tropici, si trova questa settimana nel contesto di un uragano, Hilary. Mentre la tempesta si intensifica nell’Oceano⁤ Pacifico orientale, si​ dirige verso la California meridionale.​ Non è previsto che un‍ uragano colpisca Los Angeles, ma la​ tempesta ‍potrebbe‍ influenzare la città, così come San Diego, California, e⁣ Reno,⁣ Nevada​ – tutte all’interno del cono di ⁢incertezza.

Previsioni per l’uragano⁤ Hilary

Impatto previsto sulla California

Il sistema è previsto di arrivare nello Stato Dorato all’inizio della prossima settimana come ⁤uragano, ma si indebolirà man mano​ che‌ si avvicina. Si⁣ prevedono forti piogge nella California meridionale e nel sud-ovest degli Stati Uniti, con condizioni‌ ventose. “Hilary ha il potenziale di portare impatti significativi nella penisola ⁣della Bassa California e in parti del sud-ovest degli​ Stati‌ Uniti questo fine ⁣settimana e‌ all’inizio della ‍prossima settimana, ‍anche dopo che diventerà post-tropicale”, ha dichiarato il National Hurricane Center (NHC) nel suo avviso di giovedì.

Il ‘cono di incertezza’ nelle previsioni degli uragani

Il percorso previsto dell’uragano Hilary mostra un’area di possibile impatto, conosciuta come ‘cono di ⁢incertezza’. ‍Questo cono rappresenta la probabilità che l’uragano si muova in una certa direzione, ma non è una⁣ garanzia assoluta. La previsione del percorso di ​un uragano è un’arte⁤ complessa che richiede una comprensione approfondita delle condizioni meteorologiche e dei modelli di‌ movimento delle tempeste.

Storia degli uragani in California

Uragano Nora del 1997

Il 24⁢ settembre 1997, l’uragano Nora ha colpito la California e l’Arizona come tempesta tropicale, causando forti ‍piogge e​ danni all’agricoltura per centinaia di milioni di dollari. L’uragano ha raggiunto la categoria 4 al largo della costa occidentale ‍del Messico, con venti fino a 209 km/h. Ha toccato terra ⁣tre‍ volte nella Bassa California, ⁢due volte come uragano e una volta come tempesta tropicale. Ha mantenuto la forza di tempesta tropicale mentre attraversava gli Stati Uniti‍ vicino al ⁣confine ⁣tra California e Arizona.

Tempesta tropicale di Long Beach del 1939

È estremamente raro che la California venga colpita ⁣direttamente da una tempesta tropicale o un ‍uragano, con i​ registri che indicano che ciò accade forse una ‍volta al secolo. L’ultima volta ‌che​ una ⁤tempesta‌ tropicale ha⁤ fatto ‌un‍ atterraggio ufficiale ⁢in California è stato il 25 settembre 1939, a San‍ Pedro, e ha perso la sua forza di uragano prima di colpire l’area di Los Angeles. La tempesta tropicale ‍di Long Beach del ⁣1939‌ è stato ​l’unico‍ ciclone ‌noto di forza di tempesta tropicale ‌(o superiore) a fare terra in California. È ​anche​ avvenuto durante ​una fase di ​El Niño.

Conclusione

In sintesi, l’uragano Hilary si sta dirigendo verso ⁢la ‍California ​meridionale, con previsioni di‌ forti piogge e condizioni⁢ ventose. Sebbene sia raro che la⁢ California venga colpita direttamente da una tempesta tropicale o un uragano, ci sono stati casi in passato, come l’uragano Nora del 1997 e la⁣ tempesta tropicale di Long Beach del ‌1939. ⁤Questi ‍eventi mettono in evidenza l’importanza di monitorare attentamente le previsioni meteorologiche e di prepararsi adeguatamente per eventuali impatti.