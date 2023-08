Un’ondata di‍ calore storica in Europa seguita‍ da un cambiamento climatico drastico

Record di temperature notturne e diurne ‌in ‍tutta Europa

Nella ​seconda metà‌ di agosto, un’ondata di‍ calore storica ‍ha avvolto l’Europa, stabilendo‌ numerosi record di temperature notturne e diurne per ⁤la fine dell’estate. Questo fenomeno ha portato ​a un’insolita ondata​ di calore prolungata che ha dominato gran parte⁣ del continente.

Il Mediterraneo riscaldato​ alimenta un sistema‌ frontale

Con⁢ il progressivo indebolimento del blocco di calore, i modelli meteorologici suggeriscono la possibilità di ulteriori inondazioni nei prossimi ⁢giorni. L’ondata di calore e il suo “dome” ​di calore hanno riscaldato significativamente il Mar Mediterraneo, alimentando⁣ il sistema ⁤frontale ⁤previsto per attraversare l’Europa centrale e il Mediterraneo settentrionale lunedì.

Temporali severi e potenziale rischio ‌di‌ inondazioni

Temporali severi⁣ colpiscono la Spagna nordorientale e l’Europa centrale

Venerdì,‌ temporali ⁢severi hanno‍ già colpito la Spagna nordorientale e ⁤le ⁢aree dell’Europa centrale. Grandine di dimensioni notevoli, fino a 9 cm di diametro, è stata segnalata a Graz, in Austria. Sabato,⁣ i temporali si sono ‌sviluppati nuovamente in Spagna nordorientale, Italia⁤ nordoccidentale, Germania meridionale e​ Repubblica Ceca, con​ segnalazioni di venti severi, grandine di grandi dimensioni e alluvioni⁣ improvvise.

Potenziale rischio di inondazioni in Italia settentrionale,⁣ Austria⁤ e Slovenia

A causa dell’insolito caldo mediterraneo così tardi nell’estate, la principale preoccupazione è il potenziale rischio di inondazioni. Potrebbero verificarsi alluvioni improvvise in Italia settentrionale, Austria e ⁣Slovenia, aree già duramente colpite all’inizio del mese.

Record di temperature ⁢e incendi boschivi in Grecia

Record di temperature in Francia, Svizzera, Italia⁤ e Spagna

L’ondata di calore ha raggiunto il picco questa settimana, con‍ un potente “dome” di calore che ha ⁤coperto gran parte dell’Europa per⁢ quasi⁤ due‍ settimane. Diversi paesi hanno segnalato nuovi record di temperature notturne e diurne per agosto; ⁢sono stati persino infranti record⁤ di tutti i tempi. Il 23 agosto,‌ la Francia ha ⁤registrato ‌il giorno⁣ più⁣ caldo di agosto ⁤nella storia. La città ⁤di Siran, nel ‌sud della Francia, ha ‍segnalato una temperatura massima di +44,4‍ °C, la più alta mai registrata in⁣ agosto. Temperature superiori ⁤ai 40 °C sono state osservate nel sud ‍della Francia per alcuni giorni, ​fino a​ quasi +45 °C in alcune​ parti di Spagna⁤ e Portogallo.

Incendi boschivi in Grecia

L’ondata ​di calore prolungata in Europa‍ meridionale e ​nei Balcani⁣ ha innescato incendi boschivi più diffusi in Grecia. ​Questi si sono estesi nelle aree⁤ più vaste degli ultimi ⁣decenni, causando danni‌ significativi alle​ proprietà e diverse vittime.

Cambiamento‍ del modello meteorologico: dal “dome” di calore a un profondo avvallamento

Il “dome” di calore crolla gradualmente

Il ‍modello meteorologico‍ generale fino a⁣ metà agosto era stabile, con un ampio “dome” di calore sull’Europa. Questo venerdì, un⁢ cambiamento graduale è iniziato con un avvallamento che si approfondisce sull’Europa occidentale. Questo‍ sarà la caratteristica dominante prevista per durare fino agli ultimi giorni di agosto.

Alto rischio di alluvioni improvvise per ⁣gli ⁢Appennini‍ settentrionali e il versante meridionale delle Alpi

Le aree a nord dei ⁣mari Ligure e‍ Adriatico saranno le più ‍a rischio di quantità estreme di pioggia a causa di una combinazione di temporali e precipitazioni⁤ orografiche/frontali con massa d’aria in arrivo dai ​mari caldi verso terreni montuosi più​ alti.

In conclusione, l’Europa ha sperimentato⁢ un’ondata⁤ di calore‌ storica seguita ⁣da un drastico cambiamento ⁣climatico.⁤ Questo ha portato ⁣a record di temperature, temporali‌ severi e potenziali rischi di ‍inondazioni. È fondamentale rimanere ⁢allerta per le potenziali condizioni meteorologiche ⁢pericolose ⁤nei ‍prossimi giorni.