Per l’imminente‌ estate australe, l’Australia ⁢si prepara ad affrontare un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, con un conseguente incremento ⁤del⁣ rischio di incendi‌ boschivi, soprattutto negli⁣ stati orientali di‌ New⁣ South⁤ Wales e Queensland. ⁣La previsione stagionale, rilasciata ieri dalla Fire and Emergency Authority, evidenzia come l’alto‍ livello di materiale infiammabile,⁤ accumulato a seguito di un⁣ prolungato periodo di siccità, possa‌ incrementare ‌ulteriormente il pericolo‌ di ‍incendi. Il Bureau of Meteorology, inoltre, ⁤prevede‍ che la maggior parte dell’Australia sarà soggetta a ondate di calore eccezionali e, in alcune aree, in particolare nel​ sud-est del⁣ continente, si registreranno condizioni di ‍siccità insolite.

Il⁤ rischio ​incendi in New South Wales

Le aree più a rischio

Il New South Wales si trova ad affrontare un rischio elevato di incendi‍ in⁤ ampie‍ zone delle regioni centrali e settentrionali dello stato. Il pericolo di incendi boschivi è paragonabile a ​quello vissuto ⁤durante la catastrofica⁣ “Black Summer” del 2019-2020. La‌ densa⁤ vegetazione ⁣che circonda la capitale Sydney, in particolare a nord ⁣e a sud, ​è anch’essa ⁣esposta a ​un alto rischio di incendi.

Le cause del rischio

La combinazione di un lungo periodo di siccità, che ha portato all’accumulo⁢ di un grande quantitativo di materiale infiammabile, e le previste ondate di calore eccezionali, aumentano ​notevolmente‍ il rischio di incendi boschivi. Questa situazione è ulteriormente aggravata dalle condizioni di ​siccità insolite previste per il ⁢sud-est del continente.

Il rischio incendi⁤ in Queensland

Le aree più a⁤ rischio

Anche il Queensland si‌ trova ad affrontare un rischio ⁣elevato di incendi. Le aree più ‍a ​rischio sono⁣ quelle delle regioni centrali‍ e settentrionali dello stato, dove la combinazione di ⁤siccità prolungata e previste ‌ondate di calore eccezionali potrebbe⁣ portare a ⁣incendi boschivi di vasta portata.

Le cause del rischio

Come nel New South Wales, anche nel Queensland la situazione è aggravata da un‍ lungo periodo di siccità,‌ che ha portato all’accumulo di un grande quantitativo di materiale infiammabile. Le previste ondate di calore eccezionali ⁣e le condizioni di siccità insolite aumentano ulteriormente il rischio di incendi boschivi.

Conclusione

In conclusione, l’Australia ⁣si prepara ad‌ affrontare⁣ un’estate australe caratterizzata⁢ da un aumento delle ​temperature⁤ e una diminuzione⁣ delle‌ precipitazioni, con un conseguente‍ incremento​ del rischio di incendi boschivi, soprattutto negli stati orientali di New South Wales e ⁣Queensland. Le previsioni stagionali ⁣rilasciate dalla Fire and Emergency Authority e dal Bureau ‍of ​Meteorology evidenziano come la combinazione di siccità prolungata, ondate di ⁢calore eccezionali e condizioni di siccità​ insolite possano portare a​ incendi boschivi di⁢ vasta portata.