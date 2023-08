La fine dell’insolita ondata di calore che⁣ ha colpito l’Italia e l’Europa⁢ centro-occidentale è finalmente⁢ in vista. Questa ⁣notizia è‍ stata annunciata da Giulio Betti, un rinomato meteorologo ​e climatologo del CNR e del Consorzio LAMMA. Secondo ‍Betti,​ l’ondata di calore dovrebbe terminare tra il 26‌ e il 27 agosto‌ nelle regioni del Centro-Nord Italia, e tra ⁣il 28 e il​ 29 agosto nel Sud. Tuttavia, ⁢il⁤ calo delle temperature sarà accompagnato da maltempo.

Il Cambiamento Climatico

La Fine dell’Ondata di Calore

Le masse d’aria umida atlantica sostituiranno l’aria calda e secca di origine ⁢subtropicale, portando alla ‍fine dell’ondata ⁤di ⁤calore.‌ Questo cambiamento climatico è⁣ atteso con ansia da ⁣molti, ‍dato che le temperature sono aumentate notevolmente, soprattutto nelle ‌regioni ⁢del​ Centro-Nord Italia.

Il Maltempo in Arrivo

Il calo delle temperature sarà accompagnato da maltempo. Secondo Betti, il passaggio ⁤sarà caratterizzato da ‌temporali, alcuni dei quali potrebbero essere⁢ forti.⁤ Questi ⁢temporali colpiranno inizialmente le Alpi, il ⁢Nord-Ovest e le aree a nord del Po tra il 26 e il 27 agosto, per poi estendersi a tutto il⁣ Centro-Nord e al basso versante tirrenico tra il 28 e il 29 agosto.

Le Previsioni Meteo

Il Calo delle Temperature

Di conseguenza, le temperature caleranno ⁤in tutto il Paese, inaugurando una⁢ fase‌ più fresca ⁢e a tratti instabile tra ‍il ​28⁢ agosto ⁣e il 3 settembre. Nuovi ​passaggi perturbati potrebbero ‍interessare la nostra penisola, portando a un ulteriore calo delle temperature.

Le Previsioni Meteo per le Aree ⁣Geografiche d’Italia

Per avere un quadro più preciso delle previsioni meteo, ‍è possibile consultare le ‍pagine dedicate alle previsioni meteo⁢ per le diverse aree geografiche d’Italia. Queste pagine offrono previsioni meteo dettagliate per‌ il Nord Italia, ‍il Centro Italia, il Sud e le Isole, così come​ per le singole regioni. Inoltre,⁢ per monitorare la ⁣situazione⁣ meteo in tempo reale, sono disponibili pagine con informazioni ⁣utili per seguire il nowcasting‍ meteorologico minuto per ⁢minuto.

Conclusione

In conclusione, ‍l’ondata ⁢di calore che ha colpito l’Italia e l’Europa centro-occidentale ‌sta per terminare, portando ⁤a un calo⁤ delle ⁢temperature. Tuttavia, questo cambiamento ⁢climatico ​sarà accompagnato da maltempo, con la possibilità di temporali forti. ⁣Per rimanere aggiornati‍ sulle previsioni meteo, è possibile consultare le pagine dedicate alle diverse aree geografiche d’Italia.