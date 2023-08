Disturbo Tropicale nel Golfo ⁤del Messico

Il disturbo tropicale nel Golfo del Messico si sta organizzando⁢ mentre ⁣si⁢ dirige verso la costa del Texas. La tempesta tropicale Franklin sta per colpire Haiti, la Repubblica Dominicana, Porto Rico e le isole circostanti. Ora sopra il Nevada, ciò che rimaneva della circolazione di Hilary si è dissipato. L’umidità di Hilary si⁢ allontanerà oggi⁤ dalla California meridionale, ma molti effetti rimangono dalla California alle Montagne Rocciose settentrionali.

Invest #91L e Tempesta Tropicale ‌Harold

Il disturbo tropicale nel Golfo ⁤- ufficialmente etichettato come Invest #91L – si è formato dal disturbo che ha attraversato il sud della Florida nel fine settimana. ⁤Si sposterà rapidamente sulle acque molto calde del Golfo del⁢ Messico oggi, con l’umidità che⁣ arriverà sulla costa del​ Texas stasera. C’è una buona ⁤possibilità che possa⁤ diventare la Tempesta Tropicale Harold prima‍ che il centro arrivi domani, ma non sembra che ci sia‌ tempo perché diventi particolarmente forte.

Effetti sulla Costa del Texas

Aspettatevi venti particolarmente rafficati dove i venti soffiano a terra⁣ a nord di dove il centro della circolazione tocca terra. Probabilmente verranno emessi avvisi⁢ e/o allarmi di tempesta tropicale‌ per una parte della costa del Texas oggi. Rimani​ aggiornato sulle ultime previsioni lungo‌ la costa.

Tempesta⁢ Tropicale Franklin e Uragano Hilary

Nel Mar dei Caraibi, la ⁣Tempesta Tropicale Franklin si è formata dal disturbo che ‍ha attraversato le isole sud-orientali dei Caraibi sabato. Un forte calo nel getto d’aria al largo della costa orientale degli Stati Uniti più un sistema di bassa pressione sulle Bahamas trarranno Franklin più o meno a nord insieme ‍a una tonnellata di umidità tropicale.

Impatto di ‍Franklin su Haiti e Repubblica Dominicana

Si prevede che Franklin si rafforzi fino a poco meno della forza di un uragano entro il momento in cui il suo centro di circolazione raggiunge la zona della Repubblica Dominicana e di Haiti a tarda ora di domani o⁢ all’inizio di mercoledì. Ma l’umidità influenzerà entrambi i paesi più Porto Rico prima di allora.

Prospettive Future di Franklin

Con ​l’ipotesi che Franklin non ​sarà ​troppo disturbato dalle montagne della Repubblica​ Dominicana e⁤ di Haiti, si prevede che si rafforzi in un uragano ben a nord ⁣delle isole. Le correnti di guida a lungo termine potrebbero‍ essere complesse. Potrebbe dirigersi​ verso​ le Bermuda in⁢ diversi giorni, ⁢ma è troppo presto per saperlo ​con certezza.

Conclusione

In sintesi, le tempeste⁢ tropicali⁤ Franklin e Harold stanno ​influenzando diverse ⁣regioni, tra cui il Golfo del Messico, il Mar dei Caraibi e la costa del Texas. Mentre⁤ Franklin si dirige verso Haiti‍ e la Repubblica Dominicana, Harold si sta avvicinando al Texas. Nel frattempo, ciò che rimane⁢ dell’uragano ⁤Hilary sta influenzando la California e le ‍Montagne Rocciose settentrionali. È importante rimanere aggiornati sulle ultime previsioni meteorologiche.