Introduzione

Chiunque abbia cantato “Non piove mai nel sud della ⁣California” non ha ancora incontrato quello che ​probabilmente ​diventerà ⁣Hilary nel Pacifico. Il probabile ⁣nuovo arrivato tropicale ⁣potrebbe portare piogge torrenziali in California e Arizona a partire da domenica.

La tempesta tropicale Hilary

La ⁣formazione della tempesta

“La perturbazione è attualmente al largo dell’America ‌Centrale”, ha ⁤dichiarato ⁢Bryan Norcross, specialista degli ‍uragani di ⁢FOX ⁤Weather. “Il consenso dei modelli di previsione al ​computer ⁣è ⁣che diventerà tempesta tropicale ⁤e forse uragano ⁤Hilary mentre si sposta verso nord, parallelo alla ​costa messicana. C’è una buona‌ possibilità che ⁤una qualche ⁤versione del sistema possa influenzare il sud della⁢ California, anche se si tratta‌ solo​ di umidità ‍marginale.”

FOX Weather ha realizzato un’animazione che⁢ mostra numerosi modelli insieme. Dai un’occhiata‌ ai percorsi di​ previsione della perturbazione che il National⁣ Hurricane Center dà l’80% di possibilità ​di diventare una depressione tropicale in⁤ due giorni.

Le previsioni per la California e l’Arizona

I modelli mostrano l’umidità che ‍si fa strada nel⁣ Deserto del⁢ Sudovest entro domenica. Da lunedì, tutta la California meridionale e il Nevada meridionale‌ sono ‌nell’aria umida.

Las Vegas, la​ Sierra meridionale e le montagne ‌a est di ‌Los Angeles e San Diego potrebbero ⁢vedere 50-75 millimetri⁤ di pioggia in un ⁣tempo molto breve con i ⁢temporali. Ciò potrebbe⁤ portare a inondazioni improvvise. Las⁣ Vegas ha visto solo 25 millimetri o più di pioggia in un agosto ‌nove volte, l’ultima nel 2012.

Los ‍Angeles ha una​ media di meno di 0,25 millimetri di‍ pioggia ⁢in agosto.‍ Ma un modello di ‌previsione mostra più di 6 millimetri di pioggia caduta ⁤da​ Hilary.

Impatto della ​tempesta tropicale Hilary

Effetti sulla California‍ meridionale

“Anche​ un’ondata ‍di umidità tropicale può​ avere un impatto significativo sulla California meridionale”, ha scritto‍ Norcross. ⁣”La miscela di aria tropicale e le montagne⁢ che attraversano la ⁤regione possono produrre⁤ inondazioni improvvise significative e⁤ pericolose. È troppo presto per sapere cosa succederà, ma⁤ tutti in ⁢SoCal ‍dovrebbero rimanere ⁢consapevoli delle previsioni⁣ per l’inizio della prossima settimana.”

Precedenti ⁤storici

Un sistema tropicale che tocca terra nello Stato Dorato è raro, ma è già ‍successo in passato.

“Il record ‌climatico della California meridionale mostra un uragano, che ha colpito ⁣San Diego nel 1858, e una‌ tempesta tropicale che⁣ è arrivata a terra intorno a Long ‍Beach nel 1939”, ha scritto Norcross nel suo aggiornamento di ⁤Hurricane HQ di ​martedì. “La tempesta del 1939 ha causato inondazioni distruttive in tutto il sud della‌ California. ⁢E la California meridionale aveva una frazione della popolazione che ha ‍oggi. Quindi⁢ sappiamo che ⁤può succedere, anche se è sempre improbabile.”

Conclusione

In sintesi, la ‍tempesta ⁣tropicale‍ Hilary, attualmente⁢ in formazione al largo dell’America Centrale, potrebbe ‍portare piogge torrenziali ⁣in ⁣California e Arizona a partire da⁣ domenica. Nonostante sia raro che un ⁣sistema tropicale tocchi terra in California,⁤ è già successo ⁣in passato, quindi​ è importante rimanere allerta e monitorare le previsioni meteo.