Introduzione

Il Ciclone⁣ Tropicale Potenziale Nove è emerso nel Golfo del Messico⁢ centrale ‍lunedì, mentre il Texas‌ si⁤ prepara per⁢ un possibile impatto.⁣ Un ciclone⁣ tropicale potenziale permette al Centro Nazionale degli Uragani ⁢di emettere avvisi di routine su un sistema che non si è ancora ‌sviluppato in una depressione tropicale o tempesta tropicale, ma che ‍porta una minaccia‍ di venti di oltre 63 km/h alla​ terra entro 48 ⁣ore.

Avvisi e previsioni

Avvisi di tempesta tropicale

È ‌stato emesso⁢ un avviso di tempesta tropicale per la foce del Rio Grande fino a Port O’Connor, Texas. Un avviso di osservazione di tempesta tropicale è in vigore per Port ⁤O’Connor a Sargent, Texas.

Previsioni di pioggia intensa

Il​ Centro Nazionale degli Uragani ha dichiarato che si prevede una‍ forte pioggia dal​ Ciclone Tropicale Potenziale Nove in tutto il Sud ⁣del Texas martedì e mercoledì. Le forti piogge potrebbero⁤ produrre aree di alluvioni improvvise e urbane. È possibile‍ un’inondazione costiera lungo⁢ la costa del sud del Texas lunedì notte fino a martedì mattina.

Dettagli sul Ciclone Tropicale Potenziale Nove

Posizione e ‍impatti

Il Ciclone Tropicale Potenziale ⁢Nove ‌si trova nel Golfo del Messico centrale e dovrebbe avvicinarsi ‍alla costa del Golfo del Messico occidentale entro ‍martedì, muovendosi verso ovest a circa 26 km/h. Un avviso di tempesta tropicale è stato​ emesso per parti del sud del Texas a sud di Port O’Connor. Un avviso di osservazione di tempesta tropicale‌ è ‌stato⁢ emesso da Port​ O’Connor a nord fino a Sargent.

Previsioni per il ⁤Ciclone Tropicale Potenziale Nove

Previsioni di intensificazione

Si prevede che Harold arriverà ⁢a terra⁤ nel Sud del Texas martedì. Si prevede un rafforzamento, e il sistema dovrebbe⁢ diventare una tempesta tropicale prima di raggiungere la​ costa del Texas. Le immagini satellitari indicano⁣ che⁣ il sistema ⁤si sta‍ organizzando meglio, e si ⁤prevede che ⁤diventerà una‍ depressione tropicale più tardi lunedì, ha detto il NHC.

Conclusione

In‌ sintesi, il Ciclone Tropicale⁢ Potenziale Nove, attualmente nel Golfo del Messico centrale, si sta⁤ avvicinando alla costa del Texas,‍ portando con sé‌ la minaccia di forti piogge e possibili alluvioni. Gli avvisi di tempesta‍ tropicale sono stati emessi in diverse aree, e si ⁢prevede che il sistema si intensifichi diventando una tempesta tropicale prima di raggiungere ‌la costa.