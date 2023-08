Il tifone “Doksuri” ha⁢ devastato il nord della Cina dal 29 luglio al 1 agosto 2023, scaricando ⁤una quantità di pioggia pari a quella di un intero anno e causando ​inondazioni ⁣devastanti.‌ Le zone più colpite sono state Pechino e ‍Zhuozhou, nella provincia di Hebei, dove sono state evacuate oltre 1,2 milioni⁢ di persone. Almeno 30 persone hanno perso la vita⁤ e più di 30 sono ancora disperse.

Il tifone “Doksuri” colpisce la provincia di Hebei

Evacuazione di massa a Zhuozhou

Le piogge senza precedenti scatenate dal tifone “Doksuri” hanno colpito la provincia di Hebei in Cina, interessando ⁣circa 1,2 milioni di residenti che sono stati evacuati. La città di Zhuozhou, nota per la sua importanza logistica‌ e con una ⁣popolazione di 600.000 abitanti,‌ è emersa come la regione più colpita⁤ dall’alluvione.

Impatto delle inondazioni

Dalle 08:00 del 29 luglio 2023 alle 11:00 del 1 agosto⁢ 2023, una media di 355,1 mm di pioggia⁣ è caduta su Zhuozhou, come riportato dalle ⁤autorità locali. L’inondazione risultante ha interessato un’area di 225,38 km2, colpendo 133.913 persone provenienti da 146 villaggi. Inoltre, l’approvvigionamento idrico è stato interrotto in tutta la città il 1‌ agosto, con interruzioni di corrente in alcune parti della città. ‌Di conseguenza, ‍martedì pomeriggio, 125.100 persone provenienti da 124 villaggi erano‌ state evacuate in sicurezza.

Le difficoltà dei‍ soccorsi e l’impatto su Pechino

Le sfide dei soccorsi

Zhuozhou ha formato⁤ 28 squadre di soccorso di emergenza composte da 8.755 ⁣membri,​ che hanno collaborato con squadre di soccorso ⁤professionali, come la Blue Sky Rescue Team, una nota squadra ⁤di soccorso civile cinese. Tuttavia, gli sforzi di soccorso sono stati ostacolati da linee di comunicazione interrotte, con ⁣molti residenti che hanno perso la connettività⁤ del telefono cellulare.

Piogge record a Pechino

Nel frattempo, ‌la pioggia incessante non ha risparmiato la ‌capitale, Pechino, che ha sperimentato la sua pioggia più intensa⁤ in ‌almeno 140 anni. Dal 29 ‍luglio al mattino del 2 agosto, la città ha registrato ben 744,8 mm⁤ di pioggia, superando il precedente record del 1891 quando la città ricevette 609 mm di pioggia. Queste statistiche sulle precipitazioni rappresentano le più significative da quando sono iniziate le prime misurazioni ​precise con ​macchine nel 1883.