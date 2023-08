Il 30 e 31 luglio 2023, i resti del tifone “Doksuri” ‌hanno ⁣portato‍ una pioggia record ‍nella capitale‌ cinese,⁤ Pechino, causando gravi inondazioni. Le precipitazioni​ storiche, che hanno raggiunto i 687 ⁤mm in 48 ore,‍ hanno causato⁤ almeno due morti e⁢ l’evacuazione di oltre 50.000 persone. Questo evento di ‌pioggia ⁢estrema è ancora​ in corso.

Nel pomeriggio del 31 luglio, il ponte del fiume Yongding nel distretto di ⁤Fengtai, a sud di Pechino, è crollato a causa dell’innalzamento del ​livello dell’acqua. Questo è considerato il più grande allagamento del fiume Yongding dal 1963. Le ‍autorità di prevenzione delle inondazioni di ​Pechino hanno ⁣annunciato lo spostamento di 52.384 residenti entro le 20:00 dello stesso giorno. Le misure adottate hanno incluso la chiusura ⁤di 107 strade​ in aree montuose, ‍la sospensione dei lavori in 4.069 cantieri edili e la chiusura di tutti i punti ⁣panoramici e ⁤gli alberghi di campagna.

My friend waited for 15 hours in #Beijing Daxing airport until her flight got cancelled. Heavy rain turned the airport ground into a mini ocean! She said she could wait for a ship instead, at an airport.🤣 pic.twitter.com/5swcX6pt69

— itsAbby (@_bubblyabby_) August 1, 2023