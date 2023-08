Introduzione

Le piogge monsoniche in India, registrate fino al 10 agosto⁤ 2023, hanno causato la morte di 42 persone nell’arco di 24 ore, con⁢ il Chhattisgarh che ha subito il maggior numero di vittime.⁣ I dati del Centro Nazionale di Risposta alle Emergenze⁣ (NDMI) indicano un bilancio in aumento da aprile 2023.

Il bilancio delle⁤ piogge monsoniche

Il numero di vittime

A partire‌ da aprile 2023, le⁣ piogge monsoniche in India hanno portato a un tragico bilancio di 1.909 vittime, con 92 persone segnalate ⁣come disperse e altre‍ 1.509 ferite. Più di 86.139 case hanno subito danni in tutto il paese durante questo periodo.

Le ⁣ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 25 ⁣decessi nel Chhattisgarh, sei in Uttarakhand,‍ quattro in Himachal Pradesh, tre in Uttar Pradesh, due in⁤ Madhya Pradesh e⁣ un decesso ciascuno in Kerala e Gujarat. 235 persone sono state evacuate ​e 556⁤ case sono state danneggiate.

Le previsioni meteo

Le ‌previsioni per le prossime 24 ore

Inoltre, i dipartimenti meteorologici⁤ avvertono della persistenza della minaccia di piogge ‍nelle prossime 24 ore, in particolare nelle‍ regioni ⁢settentrionali ⁤e orientali dell’India. L’India ‌nordorientale, in particolare, dovrebbe sperimentare piogge molto intense, ‌aumentando le preoccupazioni per potenziali ulteriori ⁤danni e vittime.

Le precipitazioni registrate nelle​ ultime 24 ore

Le precipitazioni registrate nelle ultime 24 ore sono state le seguenti: Kathgodam 312mm, Kotdwar AWS 288mm, Kotdwar Manual 269mm, Kathgodam⁤ IMD 239mm, Chorgalia 231mm, Banbasa 218mm, Kaladhungi ‍203mm, Jeolikot 195mm, Tanakpur 191mm, Nainital 171mm, Shama 164mm, Narendranagar 160mm, Khatima 136mm, Loharkhet 129mm.

Conclusione

In sintesi, le piogge monsoniche in India stanno‌ causando⁤ gravi danni‍ e ⁢perdite‍ di vite umane. Il bilancio delle vittime continua a salire e⁣ le previsioni​ meteo non promettono miglioramenti nel breve termine. Le autorità stanno lavorando per gestire l’emergenza e fornire assistenza alle popolazioni colpite.