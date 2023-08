La tempesta tropicale Hilary ha​ già devastato la penisola settentrionale di Baja California in Messico,⁤ dove ha scaricato piogge torrenziali ‌e causato alluvioni catastrofiche. A Palmdale, in California, il fango ha invaso una strada, creando condizioni pericolose per gli automobilisti ore prima che la ‌tempesta tropicale⁢ Hilary portasse ⁣potenziali inondazioni‌ mortali nell’area.

La Tempesta⁢ Tropicale Hilary colpisce il Messico

Effetti della⁣ tempesta in Baja California

La tempesta tropicale Hilary ha già flagellato la ⁤penisola settentrionale di Baja California in Messico, dove ha scaricato piogge torrenziali e causato alluvioni catastrofiche. Questo fenomeno meteorologico estremo ha avuto un impatto significativo sulla regione, causando danni ingenti e mettendo a rischio la vita delle persone.

Conseguenze mortali

La tempesta Hilary ha‌ già mietuto ​almeno​ una vittima in ⁣Messico. Una famiglia di cinque persone è stata trascinata in mare mentre attraversava un ⁢torrente nello stato di ​Baja California Sur, secondo​ quanto riferito dalle autorità locali.

Allerta per la Tempesta Tropicale in California

Condizioni pericolose a Palmdale

A Palmdale, in California, il fango ha invaso una strada, creando condizioni pericolose per⁣ gli automobilisti ore prima ‍che la ⁤tempesta tropicale Hilary portasse potenziali inondazioni mortali​ nell’area. Questo evento ha messo in ‌allerta le autorità locali e i residenti, che si preparano a fronteggiare le possibili conseguenze ​della tempesta.

Alluvioni catastrofiche previste

Si prevedono alluvioni catastrofiche ‍anche in alcune parti della California meridionale, che sta vivendo il suo‍ primo avviso di tempesta tropicale. Infatti,‍ alcune aree potrebbero ricevere fino a ‍20 centimetri di pioggia​ entro⁤ martedì sera.

Conclusione

