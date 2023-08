La recente‍ pioggia ha ⁢portato un lieve sollievo alla situazione idrica critica nella provincia di Alessandria, in particolare nella zona dell’Acquese. Lorenzo Torielli, ⁤a capo della ⁣Protezione Civile di Acqui, ha evidenziato un miglioramento nel bacino del torrente ‌Erro, mentre la situazione rimane più critica nel ⁢bacino del fiume⁤ Bormida.⁣ Il livello delle vasche ⁣idriche ha registrato un ⁢leggero aumento, e con il ritorno dei vacanzieri e il calo delle temperature, la domanda ‍di acqua è diminuita, così come l’utilizzo delle⁢ piscine. Inoltre, la pioggia ha permesso di irrigare⁢ orti e giardini.

Intervento​ dei volontari e gestione delle ​vasche

Il ruolo dei volontari

I volontari stanno​ lavorando incessantemente per fornire acqua alla popolazione⁢ attraverso cisterne e ⁢sacche d’acqua, supportando così il lavoro dei gestori delle ⁤vasche idriche. Tra le località⁢ servite⁢ oggi ci sono Merana, Spigno e Denice.

Gestione delle vasche

I gestori delle vasche idriche ​stanno ⁣facendo del loro meglio⁤ per gestire la situazione, concentrandosi principalmente sulle⁣ vasche idriche.

Stato di‍ emergenza e uso responsabile dell’acqua

Stato di emergenza

Oggi, i⁣ sindaci di‍ Spigno e Denice hanno dichiarato lo stato di emergenza, unendosi ai‌ colleghi di Cartosio, Silvano‌ d’Orba, Bistagno, Cassinelle, Molare e Montechiaro. Il numero totale⁤ di ​comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza è ora salito‍ a 18.

Uso ​responsabile dell’acqua

Antonella Poggio, sindaco di Ponti,⁤ ha ⁣rinnovato ⁤l’appello ⁤per un uso responsabile dell’acqua,⁤ sottolineando l’importanza⁤ di collaborare per garantire a tutti l’accesso a questa risorsa indispensabile.

Conclusione

In sintesi, la recente pioggia ha portato un leggero sollievo ⁢alla⁣ situazione idrica nella provincia di Alessandria, ma​ la situazione rimane ‌critica. I volontari e i gestori⁤ delle vasche idriche stanno lavorando incessantemente per fornire acqua alla popolazione. Nel ⁣frattempo, il numero di⁤ comuni in‍ cui è stato ‌dichiarato lo‌ stato⁤ di emergenza è salito a 18. Infine, è stato rinnovato l’appello per ‌un‌ uso⁣ responsabile dell’acqua.